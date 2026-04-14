“A Casa di Chicca”: a Ferno un progetto che vive ogni giorno

Non solo un luogo fisico, ma uno spazio vivo, capace di animarsi durante tutta la settimana. In via Roma 14 a Ferno, negli ambienti della Fondazione Chicca Protasoni, prende forma “A Casa di Chicca”, un progetto che mette al centro la comunità con attività, incontri e percorsi pensati per diverse età e bisogni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire le porte a una rete concreta di servizi, con un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità. Dalla prima infanzia al supporto alle famiglie, passando per spazi educativi, laboratori e percorsi dedicati a giovani e adulti, fino ai progetti legati al “Dopo di Noi” e alle proposte per la terza età: “A Casa di Chicca” si propone come un punto di riferimento inclusivo e accessibile.

Il progetto sarà presentato nel corso di un’assemblea pubblica in programma lunedì 20 aprile alle ore 20.45, proprio nella sede di via Roma 14 a Ferno. Durante la serata verranno svelati anche i nuovi loghi della Fondazione Chicca Protasoni e di “A Casa di Chicca”, simbolo di un’identità in evoluzione, capace di accompagnare lo sviluppo delle attività e il coinvolgimento del territorio. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco per condividere con la cittadinanza l’avvio di questo nuovo percorso.

Alla base del progetto c’è una collaborazione ampia, che coinvolge realtà del territorio e professionisti impegnati ogni giorno nella costruzione di un ambiente accogliente e aperto. Tra i partner figurano Logos Società Cooperativa Sociale di Gallarate, la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani di Lonate Pozzolo, Triade SOS Autismo Odv di Busto Arsizio e la Cooperativa Sociale Officina Onlus di Ferno, insieme alla dottoressa Chiara Di Francesco e alla maestra Rosy Lualdi.

Il programma settimanale racconta una presenza costante: non un singolo evento, ma un luogo che cresce insieme alla comunità e che si costruisce giorno dopo giorno attraverso relazioni, attività e partecipazione.