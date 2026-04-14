“A Casa di Chicca”: a Ferno un progetto che vive ogni giorno
Lunedì 20 aprile (20,45) l'assemblea pubblica nella sede di via Roma per presentare alla cittadinanza l'iniziativa voluta dalla Fondazione Protasoni
Non solo un luogo fisico, ma uno spazio vivo, capace di animarsi durante tutta la settimana. In via Roma 14 a Ferno, negli ambienti della Fondazione Chicca Protasoni, prende forma “A Casa di Chicca”, un progetto che mette al centro la comunità con attività, incontri e percorsi pensati per diverse età e bisogni.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire le porte a una rete concreta di servizi, con un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità. Dalla prima infanzia al supporto alle famiglie, passando per spazi educativi, laboratori e percorsi dedicati a giovani e adulti, fino ai progetti legati al “Dopo di Noi” e alle proposte per la terza età: “A Casa di Chicca” si propone come un punto di riferimento inclusivo e accessibile.
Il progetto sarà presentato nel corso di un’assemblea pubblica in programma lunedì 20 aprile alle ore 20.45, proprio nella sede di via Roma 14 a Ferno. Durante la serata verranno svelati anche i nuovi loghi della Fondazione Chicca Protasoni e di “A Casa di Chicca”, simbolo di un’identità in evoluzione, capace di accompagnare lo sviluppo delle attività e il coinvolgimento del territorio. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco per condividere con la cittadinanza l’avvio di questo nuovo percorso.
Alla base del progetto c’è una collaborazione ampia, che coinvolge realtà del territorio e professionisti impegnati ogni giorno nella costruzione di un ambiente accogliente e aperto. Tra i partner figurano Logos Società Cooperativa Sociale di Gallarate, la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani di Lonate Pozzolo, Triade SOS Autismo Odv di Busto Arsizio e la Cooperativa Sociale Officina Onlus di Ferno, insieme alla dottoressa Chiara Di Francesco e alla maestra Rosy Lualdi.
Il programma settimanale racconta una presenza costante: non un singolo evento, ma un luogo che cresce insieme alla comunità e che si costruisce giorno dopo giorno attraverso relazioni, attività e partecipazione.
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