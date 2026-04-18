A Casorate nasce la “Casa di Gianni”: dalla volontà di Dettoni un rifugio per mamme e bambini

È stata inaugurata sabato 18 aprile a Casorate Sempione la “Casa di Gianni”, progetto nato dalla volontà testamentaria di Gianni Dettoni e oggi trasformato in uno spazio di accoglienza protetta per mamme con bambini che vivono situazioni di difficoltà.

L’abitazione, in cui Dettoni ha vissuto per 78 anni, è stata concessa in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione Dettoni Fabris all’associazione SiCura ODV, che la utilizzerà per offrire ospitalità temporanea a donne e minori in condizioni di fragilità, garantendo loro un ambiente sicuro e un primo sostegno.

Il percorso che ha portato all’inaugurazione è durato oltre tre anni ed è iniziato con l’apertura del testamento, in cui Dettoni aveva indicato il sindaco come esecutore testamentario. «Quando mi arrivò la richiesta sono rimasto perplesso – ha raccontato il primo cittadino Dimitri Cassani – poi ho compreso che la volontà era quella di affidarsi all’istituzione, indipendentemente da chi la rappresenta».

Da lì è nata la Fondazione Dettoni Fabris, che ha seguito tutte le fasi del progetto fino alla consegna della casa all’associazione. Un lavoro portato avanti dal direttivo – Giorgio Pedrini, Franco Russo e Carlo Demolli – insieme a volontari e collaboratori che hanno reso gli spazi pronti ad accogliere. Tra i ringraziamenti fatti dal sindaco, anche quello ad Anna Laghi e al suo team per l’allestimento, oltre al supporto del consigliere regionale Emanuele Monti per l’iter burocratico.

«Oggi a Casorate è nato un fiore, un fiore che profuma di amicizia, generosità e solidarietà» ha aggiunto Cassani durante l’inaugurazione, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa.

All’ingresso dell’abitazione una targa ricorda il significato dell’iniziativa: la casa di Gianni Dettoni diventa oggi un luogo destinato ad accogliere “donne e bambini in uno spazio sicuro”, proseguendo idealmente l’impegno di una vita spesa nell’aiuto concreto agli altri.