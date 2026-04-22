A Cassano Magnago inaugura il Maggiolone social park con tre giorni di festa tra musica, cibo e convivialità

A Cassano Magnago prende il via una nuova stagione di eventi e convivialità con l’inaugurazione del Maggiolone Social Park, uno spazio pensato per accogliere persone, storie e momenti da condividere. Dal 1 maggio un weekend di festa, musica e buon cibo che segna ufficialmente l’inizio di un progetto destinato a diventare un vero punto di riferimento per il territorio.

Tre giorni di apertura tra spettacoli e live music

Venerdì 1 maggio si alza il sipario con una giornata che alterna momenti di relax e spettacolo. Dalle 12 apertura dell’area con cucine attive, area giochi, scivoli gonfiabili e tiro a segno, seguita da una pausa pomeridiana e dalla riapertura serale alle 18.

Alle 19 spazio allo spettacolo di giocoleria con Dj Grey, mentre alle 21.30 sarà la volta dei Vogo Beat, una coinvolgente marching band di ottoni e percussioni. Chiusura prevista all’una.

Sabato 2 maggio il parco riapre alle 18 con tutte le attività attive e, dalle 18.30, prende vita la Bisboccia Fest preview. Un’atmosfera rilassata e immersiva tra picnic, amache, musica live e dj set con Agnese live, Rusty dj e Richard Gee dj. Una serata pensata per vivere lo spazio in modo libero e contemporaneo, fino alle 2.

Domenica 3 maggio doppio appuntamento. Si parte alle 12.00 con apertura dell’area e spettacolo di giocoleria alle 14.30 con Raparoli, seguito da una pausa pomeridiana. Alle 18 riapertura serale e gran finale alle 21.30 con Luciano e Paola live, protagonisti del liscio più autentico. Chiusura all’una.

Un menù che racconta la stagione

Ad accompagnare il programma, un’offerta gastronomica pensata per raccontare il meglio della tradizione in chiave

conviviale.

Il menù “Maggiolone greatest hits” propone una selezione di piatti iconici: dalla tavolozza toscana agli spaghettoni alla pescatora, dai tonnarelli alla carbonara alle orecchiette alle cime di rapa, fino alle grandi griglie con costata di manzo e costine, senza dimenticare panini, contorni e dolci come cannolo siciliano e tiramisù. (Per prenotazioni).

Ma il Maggiolone Social Park è molto più di un evento di apertura

È un progetto che guarda lontano e che, già da questa stagione, promette di diventare una presenza costante nella vita della città. Da maggio fino alla fine di settembre, ogni weekend sarà animato da eventi gratuiti pensati per tutti.

Un calendario continuo che unisce intrattenimento, socialità e cultura, con attività adatte a ogni età: dai bambini agli anziani, passando per famiglie, gruppi di amici e giovani.

Cuore pulsante del parco sarà il palco, che accompagnerà tutta la stagione con una programmazione musicale ampia e trasversale.

Oltre 100 concerti porteranno a Cassano Magnago artisti, band e spettacoli dal vivo, trasformando l’area feste in uno dei punti più vivi della scena locale. Il Maggiolone Social Park nasce con una mission chiara: diventare un punto di riferimento sociale e culturale per tutta la provincia.

Uno spazio inclusivo, accessibile e in continua evoluzione, capace di mettere al centro le persone e il territorio, creando occasioni di incontro reale in un contesto accogliente e dinamico. Un progetto ambizioso che parte da solide radici locali e guarda al futuro, mantenendo un’anima autentica e partecipativa. Un luogo già molto amato dai cittadini, pronto a crescere e a consolidarsi come uno dei principali poli di aggregazione del territorio.