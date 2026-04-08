A Cassano va a regime la gestione rifiuti Econord. “Situazione sta già migliorando”

A Cassano Magnago va a regime la gestione rifiuti da parte di Econord, subentrata a Sieco dopo un lungo interregno, che aveva creato anche problemi.

«La situazione sta già migliorando» dice il sindaco Pietro Ottaviani, che nella giornata di martedì 7 aprile ha fatto un giro di perlustrazione – per così dire – per vedere all’opera le squadre di pulizia. «Chi ben comincia è a metà dell’opera. E a Cassano hanno cominciato bene».

«Ero in giro con Econord, si sta mettendo mano in varie aree della città. Hanno iniziato a operare anche le spazzatrici, anche se si trovano ancora auto parcheggiate nelle aree da pulire. Per ora facciamo il grosso, riabitueremo i cittadini a parcheggiare correttamente e finiremo poi la spazzatura».

Il lavoro delle spazzatrici era stato uno dei nodi del contendere nell’ultimo periodo di gestione Sieco, quando l’azienda (di cui Cassano era socia) è passata alla modalità dei soli servizi essenziali, dopo il mancato rinnovo da parte dell’amministrazione, cui era seguita anche l’estromissione dalla compagine sociale.

«Ho potuto verificare che gli operai vengono seguiti bene anche nelle indicazioni operative che vengono date dai responsabili del servizio. Adesso la piattaforma ecologica è ancora al 60%, ma da settimana prossima arriveremo al 100%», essendo previsto che l’ecocentro riapra per tutte le tipologie di rifiuti entro la metà del mese di aprile.

Un richiamo alla responsabilità dei cittadini arriva dall’assessore Rocco Dabraio: «Abbandonare i rifiuti in questo modo, oltre che un reato, è un atto di profonda mancanza di rispetto verso i cittadini che, ogni giorno, si impegnano a fare una corretta raccolta differenziata e utilizzano l’Ecocentro per lo smaltimento» ha scritto in un post mostrando la foto (che apre l’articolo) dei rifiuti abbandonati recuperati nella giornata di martedì.