A Castellanza fondi per dotare la Polizia Locale di una nuova auto ecologica

Saranno utilizzati per acquistare una nuova autovettura ecologica in forza alla Polizia Locale i fondi che Regione Lombardia ha approvato per il Comune di Castellanza nell’ambito del bando “Più strada meno impatto” rivolto alle Polizie Locali regionali. Il progetto presentato dal Comando di via Bernocchi è stato ammesso con il massimo finanziabile (il 50% del totale) per un importo di quasi 19mila euro che serviranno per l’acquisto di un’autovettura ibrida modello Toyota Yaris Cross.

Il bando si inserisce nel quadro delle politiche di sicurezza urbana promosse dalla Regione Lombardia con la finalità di prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. Per l’edizione 2026 la Regione ha stanziato risorse complessive per oltre 4,3 milioni di euro, finanziando 183 domande e coinvolgendo più di 370 Enti locali distribuiti su tutte e dodici le province lombarde.

Il veicolo indicato nel bando presentato dalla Polizia Locale di Castellanza è una Toyota Yaris Cross 1.5 full Hybrid da 115 cv in allestimento Active, il cui costo complessivo ammonta a quasi 31mila euro. Il mezzo sarà allestito graficamente secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale, immatricolato ad uso esclusivo della Polizia Locale e dotato di targa specifica del Corpo.

La logica del progetto parte da una constatazione concreta, come sottolinea il comandante Francesco Nicastro: «I veicoli del nostro comando sono operativi per l’intera giornata lavorativa e periodicamente anche nelle ore notturne, e devono quindi garantire al tempo stesso affidabilità, sicurezza degli operatori e contenimento dell’impatto ambientale. La tecnologia ibrida risponde a tutte e tre le esigenze: integra sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, dal controllo elettronico della stabilità alla frenata automatica, e riduce sia i consumi sia le emissioni senza compromettere le prestazioni operative».

«Aver ottenuto il massimo finanziabile da quanto previsto dal bando regionale è il riconoscimento più concreto della qualità del lavoro svolto dal nostro Comando -è il commento del sindaco, Cristina Borroni-. Un progetto serio, ben costruito, che la Regione ha valutato positivamente in tutte le sue componenti. Siamo soddisfatti non solo per le risorse ottenute, ma anche per la visione che questo progetto esprime: la sicurezza del territorio si persegue non solo con la repressione ma anche attraverso scelte che garantiscano la disponibilità di dotazioni e strumenti di qualità alla nostra Polizia Locale».