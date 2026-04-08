A Castiglione Olona la pratica di Tai Chi e Qi Gong per la giornata mondiale

In occasione della Giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong, sabato 25 aprile 2026 anche Castiglione Olona ospiterà un momento di pratica aperto a tutti, inserito nell’iniziativa internazionale che dal 1999, nell’ultimo sabato di aprile, coinvolge praticanti in tutto il mondo a partire dalle ore 10 locali.

L’appuntamento è in programma dalle 10 alle 11.30 al Parco del Castello del Monteruzzo, in via Guglielmo Marconi 1, nella zona dietro la biblioteca. In caso di maltempo, l’attività si svolgerà nella palestra di via De Gasperi.

La giornata invita a praticare all’aperto per “connettersi, respirare, muoversi insieme, in Natura”, in un evento globale che per ventiquattro ore unisce idealmente i partecipanti in diversi Paesi. Nel 2026 la ricorrenza cade il 25 aprile, una coincidenza già verificatasi nel 2020.

La Giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong è riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità come parte del programma “Move for Health”. In Italia aderisce l’associazione Itcca Italia, attiva da oltre trent’anni nella diffusione del Qi Gong e del Tai Chi stile Yang su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa è gratuita, aperta e adatta a tutti e si svolge con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona. Per informazioni è possibile contattare Irene Binaghi, responsabile Itcca per Varese e provincia: 366 410 48 68 – binaghi.irene@gmail.com