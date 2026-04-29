A cavallo tra parole, natura e memoria: a Materia i “racconti al passo” di Chicco e Betty Colombo

Un’occasione unica per rivivere le storie e i racconti che hanno attraversato le Prealpi Varesine, tra Val Veddasca, Dumentina e Valcuvia, con un focus sulle storie nate lungo il cammino e i contributi di autori locali

Mercoledì 6 maggio, alle 21:00, Materia Spazio Libero ospita una serata speciale che ripercorre il progetto di teatro itinerante a cavallo, dal titolo “Racconti al passo”, realizzato nel 2011-2012 dai noti attori e burattinai Betty e Chicco Colombo, figure storiche del territorio, legati a Cazzago Brabbia, celebri per il loro impegno nel mondo del teatro e dei burattini.

La serata, intitolata “Un viaggio tra parole, natura e memoria”, sarà un’occasione unica per rivivere le storie e i racconti che hanno attraversato le Prealpi Varesine, tra Val Veddasca, Dumentina e Valcuvia, con un focus sulle storie nate lungo il cammino e i contributi di autori locali.

Betty e Chicco Colombo sono da anni protagonisti della vita culturale della provincia, con un ampio repertorio che spazia dal teatro ai burattini, fino alla realizzazione di progetti che uniscono arte e territorio. L’esperienza immersiva proposta dai Colombo ha avuto un forte impatto sulla comunità locale e continua a essere attuale, anche a distanza di anni. Il progetto, che ha unito il teatro alla scoperta dei luoghi più suggestivi della provincia, aveva come obiettivo quello di raccontare il territorio da un punto di vista diverso, arricchendo ogni tappa con letture, racconti “al passo” e un continuo confronto con la natura.

La serata a Materia Spazio Libero includerà immagini, letture e racconti che rievocano quell’esperienza unica, e sarà arricchita dalla presenza dei protagonisti dell’impresa. I Betty e Chicco Colombo accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo, raccontando aneddoti e memorie di un’avventura che ha attraversato i luoghi più nascosti e suggestivi della nostra provincia.

Inoltre, il racconto del viaggio continua anche quest’anno, con un nuovo capitolo di “Racconti al passo”. A partire dal 12 agosto, infatti, Betty e Chicco Colombo replicano l’impresa a cavallo, attraversando le valli della provincia con spettacoli all’aperto che potranno essere seguiti direttamente dal pubblico durante le tappe del loro percorso. La partenza della rassegna sarà a Arcumeggia, e proseguirà in altre località, come Masciago, Rasa, Luvinate, Dumenza, Veddasca e Laveno, portando il teatro e la tradizione alle persone che vorranno partecipare a questa esperienza unica.

Riserva il tuo posto libero e gratuito. Ti aspettiamo a Materia Spazio Libero (Castronno) il 6 maggio alle 21.