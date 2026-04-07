A Cavaria la Polizia Locale chiude un locale seminterrato privo di requisiti
I controlli sugli esercizi pubblici dopo la tragedia di Crans-Montana. Anche un altro locale sanzionato
A Cavaria la Polizia Locale ha chiuso un locale seminterrato privo di requisiti: la sala da biliardo non è più accessibile, anche se il pubblico esercizio potrà continuare a operare. Anche un altro locale è stato poi sanzionato in via amministrativa. Il sindaco Zeni parla di «piccole sfumature» ma che comunque hanno portato alla sospensione dell’agibilità.
L’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale di Cavaria con Premezzo segue la recente direttiva del Ministro dell’Interno del 5 febbraio 2026, riguardante i controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, anche alla luce dei fatti accaduti a Crans-Montana. In sostanza: verifiche “dinamiche” e continuative, oltre la fase iniziale di controllo dell’agibilità. Un indirizzo che ha valorizzato il ruolo delle Polizie locali, fondamentale per le verifiche delle attività complementari svolte in bar e ristoranti.
«Un pubblico esercizio (bar o ristorante) svolge servizi complementari riconducibili al pubblico spettacolo – dice il vicesindaco bonutto, Assessore con delega alla sicurezza – risulta quindi soggetto a normative più stringenti e al rilascio di specifiche autorizzazioni; per quanto concerne la prevenzione incendi, la stessa spetta al titolare che deve predisporre misure di sicurezza adeguate, calibrate non solo sul numero dei dipendenti, ma anche sull’effettiva affluenza di utenti e presenze nel locale».
Sono stati, per ora, quattro i locali oggetto di controllo da parte della Polizia Locale; in due esercizi sono state riscontrate delle contestazioni per inadempimenti in materia di regolamenti amministrativi. «In due esercizi – dice il comandante della Polizia Locale Massimo Gianotti– si sono riscontrati degli illeciti amministrativi, in particolare in uno, è stata accertata la presenza di un locale semiinterrato privo dei requisiti per consentire lo stazionamento degli avventori; sono state inoltre evidenziate delle mancanze nei parametri tecnici».
«Questi locali sono frequentati da giovani, da ragazzi che non sono preparati per quanto riguarda le emergenze» dice ancora Gianotti. «Sapere che cosa fare e ed essere guidati in effetti è un problema che esiste».
I controlli proseguiranno in maniera capillare, conclude il sindaco Zeni: «Siamo ancora all’inizio ma si sono riscontrati locali non perfettamente a norma; ci troviamo di fronte soprattutto a piccole sfumature, violazioni della normativa che portano a oneri amministrativi minori. Tuttavia è stato necessario emettere un ordinanza per rendere inagibile parte di un locale risultato privo dei requisiti tecnici necessari per garantire la massima sicurezza dei clienti; l’obiettivo – conclude Zeni – è verificare il pieno rispetto della normativa di settore a salvaguardia della Pubblica incolumità e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo».
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