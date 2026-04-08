A Cavona di Cuveglio riapre il museo dedicato ai nativi americani e al Far West
Domenica 12 aprile riparte la stagione del museo che racconta storia, culture e tradizioni dei nativi americani attraverso la collezione di Lorenzo Vescia
Riparte domenica 12 aprile la stagione 2026 del Museo Civico del Sudovest Americano di Cavona, che tornerà ad accogliere visitatori ogni domenica a partire dalle 15.00. Un appuntamento ormai consolidato per la frazione di Cuveglio, che lo scorso ottobre ha celebrato i trent’anni di attività del museo con una grande festa.
Un viaggio nel Far West
Il museo, attivo dal 1995, ospita la collezione personale del dottor Lorenzo “Larry” Vescia, frutto di anni di viaggi negli Stati Uniti e nelle terre del Southwest. Un percorso che accompagna i visitatori tra Arizona, Colorado, Utah, New Mexico, Texas e California, fino alle Grandi Pianure, sulle tracce del mito del Far West.
Tra i riferimenti storici e culturali emergono figure come Geronimo, Kit Carson, Wyatt Earp e Davy Crockett, insieme a luoghi simbolo come Fort Alamo, Sand Creek e la Monument Valley.
Le culture native americane
Cuore dell’esposizione è il racconto delle popolazioni native americane, con un’attenzione particolare alla varietà di culture, lingue e tradizioni. Navajo, Apache, Pueblo, Hopi e O’Odham, ma anche Sioux, Cheyenne e Comanche: comunità diverse, raccontate attraverso reperti, immagini, documenti e oggetti raccolti direttamente sul campo.
Un patrimonio che offre uno sguardo approfondito e originale sulla storia degli Stati Uniti, mettendo al centro le radici e le trasformazioni di un Paese ancora oggi complesso.
Informazioni per la visita
Il Museo Civico del Sudovest Americano si trova a Cavona, frazione di Cuveglio, in via Fabio Filzi 18, negli spazi dell’ex Asilo Infantile. Sono possibili visite guidate su prenotazione per gruppi e scolaresche, contattando il numero 0332 650107 o scrivendo a info@comune.cuveglio.va.it.
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