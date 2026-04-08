A Ceriano Laghetto una domenica ecologica per l’ambiente e la cura del verde

Domenica 12 aprile una giornata dedicata all’ambiente, alla cura del territorio e alla partecipazione

Domenica 12 aprile torna la “Giornata ecologica” di Ceriano Laghetto, un’iniziativa che coinvolge cittadini, associazioni e famiglie in attività concrete di pulizia e sensibilizzazione.

La giornata inizierà alle 9.15 con il ritrovo al parcheggio della scuola media “A. Moro”, da dove partiranno le squadre per la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Un momento pensato non solo per prendersi cura degli spazi pubblici, ma anche per stare insieme e riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

Alle 12 è previsto il trasferimento alla “Collina delle Meraviglie” per il pranzo. Per i ragazzi che partecipano alla raccolta il pasto sarà gratuito, mentre per gli adulti sarà possibile pranzare con un menù a pagamento.

Il pomeriggio proseguirà con attività, giochi e laboratori dedicati al riciclo, pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Alle 14 è in programma anche la premiazione delle “squadre raccolta”.

La giornata è organizzata dal Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con diverse realtà del territorio: Pro Loco, iBBQ Italia Aps, Comitato Genitori, Brianzacque, Gelsia Ambiente, Ecolandia Aps e la Protezione Civile di Rovello Porro.