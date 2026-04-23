A Cislago storia e canti alpini accompagnano il racconto del Beato Don Carlo Gnocchi

Domenica 26 aprile il salone Don Alberto dell’oratorio ospita una conferenza dedicata al cappellano delle penne nere con la partecipazione del Coro Stella Alpina e di Don Maurizio Rivolta

Il Gruppo Alpini di Cislago in occasione del suo 70° anniversario di fondazione propone domenica 26 aprile, a partire dalle ore 15.30 all’Oratorio Sacro Cuore un incontro dedicato alla figura e alla storia del Beato Don Carlo Gnocchi, l’indimenticato “padre dei mutilatini” che legò indissolubilmente la sua vita al corpo degli Alpini come cappellano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Don Maurizio Rivolta, figura di riferimento per quanto riguarda la memoria del Beato, guiderà i presenti attraverso il racconto della vita di Don Gnocchi, ripercorrendo i momenti più significativi della sua missione: dalla sofferenza del fronte durante la ritirata di Russia fino alla creazione dell’opera caritativa che ancora oggi assiste migliaia di persone con disabilità. Don Rivolta è infatti il rettore del santuario presso l’IRCCS S. Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi di Milano e profondo conoscitore della biografia e delle opere del sacerdote brianzolo.

L’incontro non sarà fatto solo di parole, ma anche di note e tradizioni care alle penne nere. Durante l’evento è prevista l’esibizione del Coro Stella Alpina, che accompagnerà la narrazione con i canti tipici della tradizione alpina.

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.