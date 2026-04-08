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Cocquio Trevisago

A Cocquio Trevisago torna “Incontro con l’autore”: ospite Francesco De Palo

Sabato 11 aprile la presentazione della trilogia gialla ambientata tra Milano e Luino

Vittima Finale Francesco De Palo giallo
Incontri

11 Aprile 2026

Riparte a Cocquio Trevisago la rassegna culturale “Incontro con l’autore”, promossa dall’amministrazione comunale. Il primo appuntamento è in programma sabato 11 aprile alle 17.30 nella sala polivalente sul retro della biblioteca, in via Motto dei Grilli 30.

Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore Francesco De Palo, autore di una trilogia di romanzi gialli ambientati tra i Navigli di Milano, la periferia e Luino. Al centro delle storie le indagini del commissario Vito Tarantino, personaggio tra lavoro e vicende personali.

Originario di Cassano Magnago ed ex ferroviere, De Palo racconterà il suo percorso e i retroscena dei libri. Una serata che si preannuncia coinvolgente per gli appassionati del genere.

8 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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