A Cogliate di inaugura la pista di atletica con una giornata di gare e festa per tutti

Domenica 3 maggio la cerimonia ufficiale con autorità e competizioni per presentare alla cittadinanza il nuovo impianto sportivo riqualificato

A Cogliate apre ufficialmente la nuova pista di atletica di via XXIV Maggio. L’inaugurazione, in programma domenica 3 maggio, segna la conclusione di un intervento di riqualificazione promosso dall’Amministrazione comunale anche grazie al finanziamento del programma governativo “Sport e Periferie”.

Un impianto rinnovato per la comunità

Il progetto ha permesso di restituire alla cittadinanza una struttura sportiva completamente rinnovata, con l’obiettivo di favorire la pratica dell’atletica e, più in generale, di promuovere lo sport come momento di crescita e aggregazione.

«La nuova pista rappresenta un investimento importante per il territorio – dice l’Amministrazione comunale – pensato per valorizzare l’attività sportiva a tutte le età e sostenere il lavoro delle associazioni locali».

La cerimonia di inaugurazione

L’appuntamento per la giornata inaugurale è fissato alle 11.15 con il taglio del nastro, seguito dalla benedizione del parroco e dagli interventi delle autorità. Sarà un momento ufficiale aperto a tutta la cittadinanza.

A seguire, la pista sarà subito protagonista con una serie di competizioni sportive di rilievo, sia maschili che femminili, che coinvolgeranno diverse discipline dell’atletica leggera, dalla velocità ai salti, fino alle prove di resistenza e ai lanci.

Nel corso della mattinata sarà attivo anche un punto ristoro curato dall’associazione Atletica Cogliate, con il supporto del Gruppo Volontari Cogliate, per offrire un momento di incontro e socialità a tutti i presenti.