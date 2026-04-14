A Comabbio l’Associazione dei Laghi si presenta con una domenica di festa e solidarietà

Domenica 19 aprile il cuore del paese si anima con banchetti, sfilata solidale e attività per tutte le età. Un’occasione per conoscersi, condividere e sostenere le realtà di volontariato del territorio

L’Associazione dei Laghi si presenta ai cittadini e lo fa con una domenica di festa in centro a Comabbio. Domenica 19 aprile, in piazza Marconi, dalla mattina alla sera tante iniziative tra banchetti informativi, sfilata di beneficienza e musica per trascorrere una giornata spensierata, ma anche conoscere e sostenere le realtà di volontariato del territorio.

«La manifestazione – spiegano i volontari dell’Associazione dei Laghi – nasce per presentare la nostra realtà, ma soprattutto per ricoprire la bellezza di stare insieme, l’importanza del mutuo soccorso e il vero senso di comunità. Crediamo nella forza delle relazioni, nella collaborazione tra le associazioni e nel sostegno reciproco».

Il programma

Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 17:00 si potranno visitare i banchetti delle associazioni, incontrare i volontari e conoscere meglio il loro impegno. Alle 14:00 parte invece la sfilata di beneficenza (il ricavato sarà diviso tra le associazioni partecipanti).

L’evento sarà accompagnato dalla musica con il DJ set di Mauro Brebbia. Sarà inoltre disponibile un’area ristoro al Bar della Pesa con colazioni, pranzi e aperitivi.

Per i più piccoli, ci saranno attività rivolte ai bambini con truccabimbi.

Un evento che unisce le realtà di volontariato

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Anemos Italia Odv, WoodInStock, Vip Verbano Odv e il Bar della Pesa. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 3792396694, oppure rivolgersi direttamente al Bar della Pesa in piazza Marconi.