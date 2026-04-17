A Comerio SOMSART presenta il piano “Passato, Presente, Futuro”: arte e salute mentale al centro

Si chiama “Passato, Presente, Futuro” il documento strategico che il Consiglio di Amministrazione di SOMSART ha presentato ieri, giovedì 16 aprile, durante una riunione interna alla quale hanno partecipato tutto il team, lo staff e l’équipe medica.

Un momento voluto dal consiglio di amministrazione per condividere visione, valori e azioni che guideranno l’associazione nel medio e lungo termine.

Una visione chiara, una missione precisa

SOMSART – Associazione di Promozione Sociale attiva a Comerio dal 1992 – ha come obiettivo quello di diventare il punto di riferimento nella provincia di Varese per un modello di cura psichiatrica che mette al centro il potere dell’arte, dimostrando che salute mentale e cittadinanza attiva convivono e creano valore. La missione è abbattere lo stigma della malattia mentale, restituendo speranza, dignità e appartenenza sociale attraverso percorsi che integrano riabilitazione clinica e arte come terapia. Con un nuovo claim di campagna che recita: “Non è un caso. È Arte.”

Nuova organizzazione, nuove competenze

Il documento ha presentato il nuovo organigramma: Maria Grazia Crippa, fondatrice di SOMSART, passa il testimone dopo anni di guida dell’associazione, mantenendo il titolo di Presidente Onoraria. Un riconoscimento doveroso per chi ha costruito e incarnato la missione di SOMSART fin dalle origini.

Guido Ranza, nuovo Presidente e Legale Rappresentante, supervisionerà le tre aree operative dedicate: Il Centro Diurno sarà coordinato da Riccardo Bianco (Psichiatra e Direttore Sanitario) e da Morena Grignani (Psicologa Psicoterapeuta coordinatrice del centro diurno), mentre la sezione dedicata ai Familiari sarà coordinata da Rosanna Centomo (Coordinatrice gruppi familiari).

La parte relativa al Territorio sarà diretta e coordinata da Sergio Di Siero (Direttore Artistico Sociale). Tra le novità, l’ingresso di Pietro Calvi di Bergolo come Consulente Strategico e la collaborazione con Maybe Agency per lo sviluppo della nuova identità e della strategia di comunicazione.

Un calendario di azioni concrete

L’agenda operativa è già avviata: ad aprile è partita la campagna 5×1000; a maggio una mostra e la messa online del sito web aggiornato della nuova identità visiva; a giungno il lancio dei nuovi canali social con una programmazione a medio lungo termine. Da settembre il focus si sposta sulla raccolta fondi – con aziende, privati e Fondazione Comunitaria – e sul consolidamento della rete istituzionale sul territorio. A dicembre il lancio ufficiale della nuova campagna di comunicazione. Tra gli obiettivi trasversali: il rafforzamento del G.L.P. con focus sulle attività legate alla sensibilizzazione delle famiglie coinvolte e l’ambizione di estendere la presenza di SOMSART oltre i confini provinciali.