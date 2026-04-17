A Como “6500 suoni per il Duomo”: musica e restauro degli organi in Cattedrale

Mercoledì 22 aprile un evento aperto al pubblico unisce esecuzioni musicali e approfondimenti per presentare il progetto di conservazione degli organi monumentali

A Como la musica diventa occasione di conoscenza e cura del patrimonio con “6500 suoni per il Duomo”, l’evento in programma mercoledì 22 aprile alle 18 nella Cattedrale, aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, promossa dal Capitolo del Duomo, vuole unire momenti musicali, approfondimenti e racconto per aprire una nuova fase dedicata alla conservazione degli organi monumentali.

La serata sarà un percorso tra suoni e parole, con interventi di esperti che si alterneranno all’esecuzione musicale.

Protagonista sarà il maestro Lorenzo Pestuggia, organista titolare, che proporrà brani dei maestri di cappella e degli organisti legati al Duomo di Como, dal periodo barocco fino al Novecento, con musiche di Pestalozzo, Ricci e Bossi Picchi.

Un’occasione per scoprire da vicino il funzionamento e le potenzialità sonore degli organi, strumenti che risuonano nella Cattedrale fin dal 1441.

Durante l’evento sarà presentato anche il nuovo progetto di restauro conservativo degli organi monumentali, con l’avvio ufficiale della raccolta fondi a sostegno dei lavori.

Gli interventi riguarderanno in particolare i mantici e le componenti elettriche ed elettroniche, con l’obiettivo di garantire la piena funzionalità degli strumenti nel tempo, mantenendo intatte le caratteristiche originarie. Gli organi del Duomo, infatti, conservano ancora il sistema trasmissivo e la disposizione fonica storica, nonostante gli aggiornamenti avvenuti nel corso dei secoli.

La campagna di raccolta fondi sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione della Comunità Comasca, che metterà a disposizione la propria piattaforma per consentire donazioni in modo trasparente e sicuro, anche in forma anonima.

«Questo appuntamento nasce come segno di gratitudine verso tutti coloro che contribuiscono alla cura e alla valorizzazione della nostra Cattedrale – spiegano dal Capitolo del Duomo – La serata vuole anche offrire l’occasione di scoprire più da vicino la ricchezza dei monumentali organi del Duomo». L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico a uno degli strumenti più affascinanti della tradizione musicale e, allo stesso tempo, avviare un impegno concreto per la loro conservazione futura.

Immagine tratta da: santuaridiocesidicomo.it