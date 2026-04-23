A Ferno maxioperazione per sgomberare gli immobili via Diaz. Ingressi murati

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi a Ferno una significativa operazione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana al complesso residenziale di via Diaz. L’intervento, iniziato nelle prime ore della mattinata, ha portato allo sgombero definitivo degli immobili interessati da fenomeni di occupazione abusiva.

L’attività è stata coordinata dal tenente colonnello Andrea Poletto, al comando della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio. Sul campo hanno operato i Carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo, intervenuti con due pattuglie, coadiuvati dalla Polizia Locale di Ferno, presente con quattro agenti per il supporto operativo e la gestione dell’area.

Al momento dell’ingresso nelle palazzine (di proprietà privata) non sono state rinvenute persone all’interno ma all’interno gli agenti hanno riscontrato evidenti segni di bivacco, a conferma di una frequentazione abusiva che si è protratta fino alla notte scorsa. L’intera operazione si è svolta in condizioni di massima sicurezza, senza alcuna criticità per l’ordine pubblico o per i residenti della zona. Gli ingressi all’edificio, dopo le necessarie verifiche, sono stati murati.

«Esprimo la massima gratitudine alle Forze dell’Ordine – dice Sarah Foti, la sindaca che ha anche la delega alla Polizia Locale – per la professionalità dimostrata. Nulla, specialmente in materia di pubblica sicurezza sul nostro territorio viene lasciato al caso. La situazione di via Diaz era monitorata con attenzione dai nostri uffici e dalle autorità da lungo tempo, ben prima che mesi fa emergessero qualche uscita pubblica improvvida sul tema. È bene che la cittadinanza sappia che interventi di questa portata richiedono una preparazione meticolosa, coordinazione tra diversi enti e, soprattutto, il massimo riserbo. Agire con clamore mediatico prima del tempo avrebbe rischiato di compromettere l’efficacia dell’operazione e la sicurezza degli operatori. Chi ha cercato la ribalta sulla questione ha rischiato solo di creare ostacoli a un lavoro complesso che oggi, finalmente, giunge a compimento con successo».

«Da assessore alla Polizia Locale rivolgo ovviamente un particolare ringraziamento al comandante Carmine Astorino e agli agenti intervenuti sul posto. L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno costante nel monitoraggio del territorio, confermando che la legalità e il decoro urbano restano priorità assolute per la giunta in carica».