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A Ferno tornano le “Letture al Laghetto”: un sabato mattina per i più piccoli

Sabato 18 aprile dalle 10 alle 12 al laghetto di via Marco Polo un momento dedicato a bambini e famiglie. Letture animate a cura dei volontari di Nati per Leggere

libri bambini
Incontri

18 Aprile 2026

Riprendono a Ferno le “Letture al Laghetto”, gli incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie immersi nel verde. L’appuntamento è per sabato 18 aprile, dalle ore 10 alle 12, al laghetto di via Marco Polo 40.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Persona del Comune di Ferno nell’ambito del progetto Nati per Leggere Lombardia, propone momenti di lettura condivisa rivolti a bambine e bambini da 0 a 6 anni.

Le letture sono curate dalle volontarie e dai volontari del progetto Nati per Leggere e degli Amici del Laghetto, con il coordinamento della dottoressa Chiara Di Francesco. L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione degli Amici del Laghetto, che mettono a disposizione lo spazio.

Ad accogliere le famiglie ci saranno anche i volontari Piero Didone e Tiziana Zanconato, pronti a guidare i bambini in un percorso tra le pagine di storie “a sorpresa”.

L’accesso è libero e gratuito.

Organizzato da

17 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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