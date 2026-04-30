A Filmstudio 90 di Varese il film “The Sea”: cinema e dibattito con collegamento live verso Gaza

Il Cineclub Filmstudio 90 di Varese ospita una serata speciale dedicata al film The Sea in programma il 6 maggio alle ore 21.15.

L’evento prevede la proiezione del film seguita da un collegamento in live streaming con la Global Sumud Flotilla, attualmente in navigazione verso Gaza. Un’occasione unica di approfondimento e confronto, arricchita dalla partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui Francesca Albanese, che interverranno in dialogo con la giornalista de Il Fatto Quotidiano Maddalena Oliva.

La trama racconta di un ragazzo palestinese di 12 anni tenta di raggiungere il mare per la prima volta. Dopo essere stato respinto a un checkpoint, scappa e attraversa clandestinamente Israele; suo padre lo insegue, rischiando arresto e lavoro. Un road movie essenziale che intreccia tensione e tenerezza, e un’idea semplice e potentissima: il diritto di un bambino a sognare.

Candidato ufficiale agli Oscar 2026, THE SEA ha suscitato forti reazioni a livello istituzionale per la sua capacità di mettere in discussione la narrazione dominante su Israele. Il film offre uno sguardo diretto e privo di retorica sulla realtà quotidiana segnata da permessi, controlli e confini, restituendo una testimonianza intensa e provocatoria. Una serata di cinema e riflessione, aperta al dibattito e alla partecipazione.

L’ingresso è riservato ai soci ARCI e il costo del biglietto è di € 7,00. Tutte le informazioni sul tesseramento sono disponibili qui: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/.

Per ulteriori informazioni sull’evento contattare: filmstudio90@filmstudio90.it