A Gallarate i 25 anni del Centro Tommaso Moro con l’arcivescovo Delpini

A Gallarate il Centro culturale Tommaso Moro festeggia 25 anni di attività e invita la città a un momento pubblico di riflessione e dialogo con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. L’appuntamento è per martedì 28 aprile 2026 alle 21 al Cinema Teatro delle Arti.

Un anniversario che guarda al futuro

Il traguardo dei 25 anni rappresenta per il Centro culturale Tommaso Moro un’occasione per ripercorrere una lunga storia fatta di iniziative e partecipazione: musica, teatro, incontri, mostre, viaggi, libri e momenti conviviali che hanno animato la vita culturale cittadina.

Un percorso che non si limita alla memoria, ma che punta a interrogarsi sul significato del “fare cultura” oggi, in particolare a partire da una prospettiva cristiana.

L’incontro con l’arcivescovo Delpini

Cuore delle celebrazioni sarà l’incontro pubblico dal titolo “Cattolici e cultura: parliamone con l’arcivescovo”. Protagonista della serata sarà monsignor Mario Delpini, che dialogherà con il pubblico sul rapporto tra fede e cultura.

A fare da sfondo alla riflessione, le parole di San Giovanni Paolo II, pronunciate nel 1982: «Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta» – San Giovanni Paolo II –

Un evento aperto alla città

L’incontro si terrà al Cinema Teatro delle Arti di via Don Minzoni 5, con ingresso libero. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, non solo a chi già frequenta il Centro culturale, ma anche a chi desidera approfondire il tema del ruolo della cultura nella società contemporanea.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 25 anni del Centro, nato nel 2001 e da allora punto di riferimento per la proposta culturale a Gallarate.