A Gallarate sul verbale della Scuole Materne la sorpresa dalla Lega: Zibetti sostiene Gnocchi

Non è stato forse il piatto principale della serata, ma il “caso” della Fondazione Scuole Materne si è ri-affacciato in consiglio comunale con un passaggio formale e uno politico. Da un lato, l’annuncio ufficiale delle dimissioni del presidente Castoldi; dall’altro, un confronto che fa notizia soprattutto per una presa di posizione inattesa all’interno della maggioranza.

Ad aprire la seduta è stato il sindaco, che ha aggiornato l’aula sul futuro della Fondazione, partendo dal passo indietro di Castoldi: «Sono in corso interlocuzioni con una persona che potrebbe farsi carico di questa responsabilità in una fase delicata per la Fondazione», ha detto, ribadendo quanto già riportato nel pomeriggio da Varesenews. «L’obiettivo è la salvaguardia dell’istituto, di chi ci lavora e dell’offerta formativa».

Il dibattito si è poi concentrato sulla richiesta di accesso al verbale del 15 gennaio avanzata da Massimo Gnocchi: il capogruppo di Ocg nell’arco di tre mesi è arrivato – a suon di richieste ufficiali tramite accesso agli atti – a ricostruire i diversi passaggi, ma ora insiste soprattutto per arrivare al testo del verbale “incriminato”, che il sindaco Cassani considera da allora «una bozza», che aveva bollato come «fake news».

Ora: da martedì sera non è cambiato nulla nelle richieste di Massimo Gnocchi, che ritiene quello un documento ufficiale che ha prodotto effetti (gli aumenti delle rette, comunicate alle famiglie nei giorni successivi).

La vera notizia in consiglio è spuntata con l’intervento di Andrea Zibetti, che ha scelto di sostenere, almeno sul piano del principio, la richiesta di chiarezza. Con uno strappo non da poco, perché Zibetti è della Lega, lo stesso partito del sindaco. E infatti lo scambio successivo non è stato banale, per così dire.

«Non mi sarei mai aspettato di essere solidale con Gnocchi – ha premesso Zibetti – ma tra le funzioni del consiglio comunale c’è quella di indirizzo e controllo. Tirare fuori un verbale non credo sia un grandissimo sforzo: mi risponderete che il cda della Fondazione è un organo indipendente, ma siccome è evidente che i membri siano comandanti a bacchetta da questa amministrazione, non capisco perché il povero consigliere debba uscire sui giornali minacciando di rivolgersi alla Procura per ottenere quello che gli spetta di diritto in trenta giorni».

Parole che hanno provocato la reazione immediata del sindaco, visibilmente irritato. Il primo cittadino ha replicato sostenendo che Gnocchi ha già ricevuto i verbali richiesti e ha aggiunto, con tono polemico, che Zibetti – intervenuto poco dopo anche su altri temi – «starà pensando al suo futuro», adombrando un qualche interesse di posizionamento.

Peraltro non è stato l’unico tema su cui Zibetti ha fatto sentire la sua voce: nel corso della discussione sulla nuova sede della Polizia Locale ha infatti avanzato una proposta specifica, agganciandosi a quella più generale (un presidio distaccato in centro città) portata avanti da Fratelli d’Italia.