A Gallarate un 25 aprile europeo “contro l’imperialismo russo-americano”

Dentro al multiforme corteo della Liberazione per le vie della città ci sarà anche il Movimento Federalista Europeo: «Gli imperialismi sono all’opera per imporre la ‘loro pace’ in Ucraina e in Medio-Oriente» dice il messaggio preparato dalla sezione gallaratese dell’MFE.

Riceviamo e pubblichiamo

TRUMP E PUTIN PARLANO DI PACE

ma alimentano la guerra e l’oppressione

SOLO LA RESISTENZA NELL’UNITA’ EUROPEA

può fermare l’imperialismo russo-americano

Gli imperialismi sono all’opera per imporre la “loro pace” in Ucraina e in Medio-Oriente.

La Russia di Putin ha rotto l’ordine internazionale con l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022.

L’America di Trump l’ha stravolto, dall’economia alla diplomazia, dai dazi al Venezuela, alla Groenlandia e ora in Medio-oriente.

Gli imperialismi hanno rimesso in moto nazionalismo, razzismo, conflitti economici e guerre.

Vogliono un’Europa divisa e impaurita. Debole e sottomessa.

Noi Europei abbiamo, invece, cominciato a resistere, in Ucraina e nei singoli Paesi dell’Unione, restando

uniti, per una maggiore sicurezza e un comune sviluppo, grazie alle Istituzioni della nostra Unione Europea

che ci hanno già dato 80 anni di pace.

La RESISTENZA EUROPEA, iniziata il 24 febbraio 2022, continua.

Per affermare una politica estera europea e di sicurezza comune.

E guardiamo avanti, al futuro. Non indietro, al passato.

Noi Europei possiamo ora dare una risposta di pace e di progresso anche ai Popoli del Medio-Oriente.

Contro gli opposti nazionalismi che combattono per l’egemonia in quell’area martoriata da 80 anni di

guerre.

Per un Medio-Oriente libero e unito, nella diversità.

Resistenza In Europa, in Medio-Oriente, ovunque nel Mondo, là dove c’è bisogno di democrazia,

sviluppo e unità.

Per un ordine mondiale democratico e multilaterale, come ripete il Presidente Sergio Mattarella.

mfesezionegallarate@gmail.com