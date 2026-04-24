A Gallarate un 25 aprile europeo “contro l’imperialismo russo-americano”
Dentro al multiforme corteo della Liberazione per le vie della città ci sarà anche il Movimento Federalista Europeo: "Gli imperialismi sono all’opera per imporre la 'loro pace' in Ucraina e in Medio-Oriente"
Dentro al multiforme corteo della Liberazione per le vie della città ci sarà anche il Movimento Federalista Europeo: «Gli imperialismi sono all’opera per imporre la ‘loro pace’ in Ucraina e in Medio-Oriente» dice il messaggio preparato dalla sezione gallaratese dell’MFE.
Riceviamo e pubblichiamo
TRUMP E PUTIN PARLANO DI PACE
ma alimentano la guerra e l’oppressione
SOLO LA RESISTENZA NELL’UNITA’ EUROPEA
può fermare l’imperialismo russo-americano
Gli imperialismi sono all’opera per imporre la “loro pace” in Ucraina e in Medio-Oriente.
La Russia di Putin ha rotto l’ordine internazionale con l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022.
L’America di Trump l’ha stravolto, dall’economia alla diplomazia, dai dazi al Venezuela, alla Groenlandia e ora in Medio-oriente.
Gli imperialismi hanno rimesso in moto nazionalismo, razzismo, conflitti economici e guerre.
Vogliono un’Europa divisa e impaurita. Debole e sottomessa.
Noi Europei abbiamo, invece, cominciato a resistere, in Ucraina e nei singoli Paesi dell’Unione, restando
uniti, per una maggiore sicurezza e un comune sviluppo, grazie alle Istituzioni della nostra Unione Europea
che ci hanno già dato 80 anni di pace.
La RESISTENZA EUROPEA, iniziata il 24 febbraio 2022, continua.
Per affermare una politica estera europea e di sicurezza comune.
E guardiamo avanti, al futuro. Non indietro, al passato.
Noi Europei possiamo ora dare una risposta di pace e di progresso anche ai Popoli del Medio-Oriente.
Contro gli opposti nazionalismi che combattono per l’egemonia in quell’area martoriata da 80 anni di
guerre.
Per un Medio-Oriente libero e unito, nella diversità.
Resistenza In Europa, in Medio-Oriente, ovunque nel Mondo, là dove c’è bisogno di democrazia,
sviluppo e unità.
Per un ordine mondiale democratico e multilaterale, come ripete il Presidente Sergio Mattarella.
mfesezionegallarate@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.