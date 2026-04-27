A Gavirate apre la Casa di Comunità: dal 4 maggio attività in piazza De Gasperi
Il piano terra è destinato ad accogliere le attività rivolte al cittadino, inclusi gli ambulatori specialistici, mentre il piano seminterrato ospiterà le attività di supporto logistico e gli spazi per il personale
Si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dell’edificio, di proprietà del Comune di Gavirate, che un tempo ospitava la pretura. L’intervento rientra in quelli finanziati con fondi PNRR per il potenziamento del territorio.
Del trasferimento di parlava sin dal 2017 quando Regione Lombardia stanziò 340.000 euro.
Gli spazi, al piano terra e al piano seminterrato, sono stati completamente rinnovati per rispondere ai nuovi modelli di assistenza territoriale. Il valore dell’intervento sfiora il milione di euro.
Nel dettaglio, il piano terra è destinato ad accogliere le attività rivolte al cittadino, inclusi gli ambulatori specialistici, mentre il piano seminterrato ospiterà le attività di supporto logistico e gli spazi per il personale.
Per consentire il trasferimento delle attività dalla sede distrettuale alla nuova Casa di Comunità, giovedì 30 aprile il CUP chiuderà alle ore 12.00. Tutti i servizi riprenderanno regolarmente nella sede di piazza De Gasperi a partire da lunedì 4 maggio, con i consueti orari e la programmazione ordinaria. Già da sabato 2 maggio, invece, saranno in servizio nella nuova sede gli Infermieri di Famiglia.
La nuova Casa di Comunità accoglierà tutte le attività già presenti nella sede distrettuale, affiancate dai nuovi servizi caratteristici di questo modello organizzativo, tra cui il Punto Unico di Accesso (PUA) e la presenza degli Infermieri di Famiglia e di Comunità. In particolare, il PUA sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 15.30, con accesso diretto, garantendo funzioni di accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute della persona.
Gli altri servizi attivi nella nuova casa di Comunità sono il Punto prelievi, il CUP, lo sportello Scelta e revoca e gli ambulatori specialistici di Urologia, Odontostomatologia, Cardiologia e Audiovestibologia. La sede si arricchirà gradualmente con nuovi ambulatori specialistici.
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