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A Ghirla una serata speciale con Mario Trematore, l’uomo che ha salvato la Sacra Sindone

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20.30 all’Oratorio, protagonista dell’incontro sarà il funzionario dei Vigili del Fuoco che, l’11 aprile 1997, in occasione dell’incendio del Duomo di Torino, portò in salvo la Sacra Sindone con un intervento prodigioso

Ghirla, vigili del fuoco Sacra Sindone

Una serata all’insegna della testimonianza e della speranza è in programma per sabato 9 maggio 2026 alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Ghirla.

Protagonista dell’incontro sarà Mario Trematore, il funzionario dei Vigili del Fuoco che, l’11 aprile 1997, in occasione dell’incendio del Duomo di Torino, portò in salvo la Sacra Sindone con un intervento tra l’eccezionale e il prodigioso. Difatti, mentre l’incendio divampava, Trematore, con il semplice ausilio di una mazza, riuscì a rompere il vetro blindato antiproiettile che custodiva il Sacro Lino, issandolo sulle sue spalle e portandolo al sicuro.

Ghirla, vigili del fuoco Sacra Sindone

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Marchirolo Valli del Piambello con il patrocinio dell’Unità Pastorale della Valganna, offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare un racconto diretto e coinvolgente legato a uno degli eventi più significativi della storia recente della reliquia.

“Attraverso la sua esperienza personale, Trematore condividerà un messaggio profondo che intreccia coraggio, fede e impegno civile, rendendo la serata un momento di riflessione aperto a tutta la comunità”, il commento dell’Avvocato Daniele Pizzi Presidente del Lions Club ed organizzatore dell’evento.

L’ingresso all’evento è libero e rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino una testimonianza straordinaria e per vivere un momento di incontro e condivisione nel cuore della Valganna.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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