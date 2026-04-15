A Golasecca torna “Quatar pass in cumpagnia”: escursione tra storia e natura
La Pro Loco Golasecchese organizza per il 1° maggio una giornata tra escursioni, racconti e momenti conviviali alla scoperta dei luoghi simbolo del territorio
A Golasecca torna “Quatar pass in cumpagnia”, l’escursione guidata tra natura, storia e tradizioni locali organizzata dalla Pro Loco Golasecchese. L’appuntamento è per venerdì 1 maggio 2026, con partenza alle ore 9 dal centro sportivo.
Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa propone una giornata all’aria aperta pensata per tutte le età, tra passeggiate, racconti e momenti conviviali alla scoperta del territorio.
Un percorso tra storia e leggende
Il programma prevede diverse tappe lungo il percorso, accompagnate da racconti legati alla storia e alle leggende locali. Tra queste, la visita alla “Torraccia” e alla “Dogana dell’Ipposidra”, luoghi simbolici del territorio golasecchese.
Durante la giornata sono previsti anche momenti di pausa e convivialità, con aperitivo a Villa Mira Bonomi, pranzo al centro sportivo e merenda finale al “Sass di biss”.
Iscrizioni e partecipazione
La partecipazione è a pagamento: 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre è gratuita per i più piccoli fino ai 6 anni. La quota comprende visite, pasti e un gadget.
L’iscrizione è obbligatoria entro il 27 aprile, con acconto di 10 euro per gli adulti.
Un’iniziativa della Pro Loco
L’evento è promosso dalla Pro Loco Golasecchese, che continua a proporre iniziative per valorizzare il territorio e favorire la partecipazione della comunità attraverso attività culturali e ricreative.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori ai recapiti indicati.
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