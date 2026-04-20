A Inarzo passeggiata del GCC San Martino di Carnago alla Palude Brabbia con le guide della LIPU

Appuntamento il 25 aprile con una visita guidata che unisce natura, educazione ambientale e collaborazione tra associazioni e istituzioni locali

Una passeggiata nella natura per scoprire la Riserva della Palude Brabbia con uno sguardo più consapevole. È l’iniziativa organizzata per giovedì 25 aprile alle 16.15 a Inarzo, con ritrovo in via Patrioti 22, che si arricchisce della collaborazione della LIPU.

Una visita guidata nella Riserva

A rendere speciale l’appuntamento sarà infatti la presenza del personale della Lega Italiana Protezione Uccelli, che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso all’interno della riserva naturale, offrendo spiegazioni e approfondimenti sull’ambiente e sulla fauna locale.

Un contributo prezioso, reso possibile grazie alla collaborazione con la Provincia di Varese, che permetterà di vivere l’esperienza in modo più completo.

Informazioni utili

Gli organizzatori del GCC San Martino consigliano di portare acqua, cappellino e spray antizanzare. In caso di pioggia leggera, la camminata si svolgerà comunque.