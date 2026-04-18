A Induno Olona il 25 aprile guarda agli 80 anni del voto alle donne
Le iniziative promosse da Anpi e Comune tra commemorazione, corteo e momento conviviale al Borgo Olonese
Sarà dedicato all’ottantesimo anniversario del voto alle donne il 25 Aprile organizzato a Induno Olona dalla sezione Anpi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
La giornata, ricordata dagli organizzatori come “la più bella festa civile del nostro calendario, ci ricorda la fine della Seconda guerra mondiale, del nazi fascismo e il ritorno alla libertà e alla democrazia, elementi indispensabili ‘per la felicità dei popoli'”.
Quest’anno l’Anpi, sezione di Induno Olona, pone al centro della festa l’ottantesimo anniversario del voto delle donne e la nascita dell’Assemblea costituente. La commemorazione si arricchirà del lavoro svolto dai ragazzi e dalle ragazze delle classi terze dell’Istituto comprensivo Bruno Passerini e diverrà festa grazie alle riflessioni dei giovani.
Il programma della giornata
ore 8.30 Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni di Induno Olona;
ore 9.30 Sala Bergamaschi commemorazione Civile con la presenza dei ragazzi e delle ragazze dell’istituto Bruno Ferrarin, delle autorità civili, della Filarmonica Indunese e la voce di Marta Rocchi
ore 10.30 Corteo e posa delle Corone al monumento dei caduti e delle rose al cimitero sulle tombe dei partigiani. La festa poi prosegue al Borgo Olonese (Angolo Via Re magi 20-) Via Angelo Poretti:
alle ore 13.00 il pranzo sociale ( è gradita la prenotazione – email anpi.indunoolona@gmail.com)
alle 15.00 lo spettacolo musicale “Il Rossetto e la Scheda dalle staffette della resistenza al silenzio dell’urna”. Incontro Musicale con Sonia Milan Patton, chitarra, cantante e voce narrante
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