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A Jerago con Orago un “gemellaggio” tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e le loro colleghe francesi

Un confronto diretto che ha permesso di arricchire il lavoro quotidiano in classe, offrendo nuovi spunti e rafforzando il valore della collaborazione internazionale nel mondo della scuola

workshop scuola infanzia Jerago - Chazelles

A Jerago con Orago un workshop internazionale tra docenti di scuola dell’infanzia, all’insegna dello scambio di buone pratiche educative.

Dall’11 al 15 aprile la scuola dell’infanzia “Ippolita Bianchi Gori” ha ospitato un gruppo di insegnanti provenienti da Chazelles-sur-Lyon, in Francia, nell’ambito delle attività promosse dall’associazione Jo-Europa e con il patrocinio del Comune.

Per tre giornate i docenti francesi hanno lavorato a fianco delle insegnanti italiane, condividendo metodologie didattiche, esperienze e obiettivi educativi. Un confronto diretto che ha permesso di arricchire il lavoro quotidiano in classe, offrendo nuovi spunti e rafforzando il valore della collaborazione internazionale nel mondo della scuola: un’istituzione preziosa di cui ringraziare la Direttrice, sig.ra Susanna Pallaro e il Presidente, don Armando Bano.

workshop scuola infanzia Jerago

Oltre agli aspetti professionali, l’iniziativa ha avuto anche un importante risvolto umano: i quattro docenti ospiti sono stati accolti dalle famiglie del territorio, vivendo momenti di convivialità e conoscenza reciproca che hanno reso ancora più significativo lo scambio.

Un’esperienza che ha unito scuola e comunità, confermando l’importanza dell’apertura culturale e della condivisione come strumenti di crescita, non solo per gli insegnanti ma per tutto il territorio.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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