A Laveno per le Giornate della Legalità arriva la teca con i resti dell’auto di Falcone

Mancano pochi giorni all’edizione 2026 delle Giornate della Legalità di Laveno Mombello, in programma il 17 e 18 aprile, che si apriranno con un momento di forte valore simbolico e civile. Venerdì 17 aprile alle ore 9, sul lungolago, sarà svelata la teca contenente i resti della Fiat Croma blindata della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, Tina Montinaro – presidente dell’associazione “Quarto Savona 15” e vedova del caposcorta Antonio Montinaro – insieme a rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e a numerosi studenti del territorio.

Incontri e testimonianze a Villa Frua

La giornata di venerdì proseguirà alle 10 nella sala consiliare di Villa Frua con un incontro dedicato in particolare alle scuole, che vedrà interventi istituzionali e testimonianze dirette. Tra i partecipanti figurano magistrati, rappresentanti dell’avvocatura e figure impegnate nella lotta alle mafie, oltre alla testimonianza di Paolo Bocedi, vittima di un attentato di stampo mafioso.

L’iniziativa è gratuita ed è accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Varese.

Il cinema per raccontare la legalità

Sempre venerdì, alle 20.30, la sala consiliare ospiterà la proiezione del film “Liberi di scegliere” di Giacomo Campiotti, con Alessandro Preziosi e Nicole Grimaudo. Un racconto capace di parlare al pubblico dell’importanza di scegliere la legalità anche nei contesti più difficili.

Mafie al Nord: confronto e strumenti per riconoscerle

Sabato 18 aprile, alle 10, Villa Frua accoglierà una tavola rotonda dal titolo “Mafie al Nord e risposte locali”, con la partecipazione di associazioni e professionisti impegnati nella sensibilizzazione e nel contrasto alle infiltrazioni criminali. Un momento di approfondimento pensato per fornire strumenti concreti per riconoscere forme di illegalità sempre più sottili.

Un gesto concreto di impegno civile

Accanto alla dimensione culturale e formativa, le Giornate della Legalità prevedono anche un’iniziativa concreta: nella mattinata di sabato sarà presente in piazza Caduti del Lavoro l’autoemoteca dell’associazione Donatorinati della Polizia di Stato, per promuovere la donazione di sangue.

Un progetto condiviso dal territorio

Le iniziative sono promosse dall’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” di Laveno Mombello, in partenariato con il Comune e con il coinvolgimento di numerose realtà associative e istituzionali del territorio, a conferma di un impegno condiviso per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.