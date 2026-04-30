A Luino apre la Casa di Comunità: attivo il punto unico di accesso
La struttura, finanziata con fondi PNRR, ospiterà a regime diversi servizi sanitari e ambulatori specialistici
Dopo l’attivazione della sede di Gazzada e in contemporanea con l’apertura di Gavirate dal 2 maggio, entra ora in funzione anche il nuovo presidio luinese.
Attivo il Punto Unico di Accesso
Da venerdì 1° maggio è operativo il Punto Unico di Accesso (PUA), collocato al primo piano del nuovo edificio all’ingresso dell’ospedale. La struttura è stata realizzata grazie a un intervento di ristrutturazione finanziato con fondi PNRR per circa 1,5 milioni di euro.
Il servizio sarà accessibile senza prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30. All’interno operano gli Infermieri di Famiglia e di Comunità, con un modello orientato alla prossimità e integrato anche dal PUA itinerante.
Servizi in arrivo
Sono ancora in corso alcuni interventi di completamento, in particolare al piano terra e in parte del secondo piano, oltre alla messa in funzione dell’ascensore.
A regime, la Casa di Comunità ospiterà diversi servizi: assistenza domiciliare (ADI), protesica, vaccinazioni, servizio invalidi e ambulatori specialistici tra cui Cardiologia, Diabetologia e Neurologia. Restano invece attivi nella sede ospedaliera il CUP, il Punto Prelievi e la Continuità Assistenziale.
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