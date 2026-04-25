A Luino corrono cinque liste fra “ex”, outsider e voglia di riconferme

È una competizione a cinque quella che anima il centro di riferimento dell’Alto Lago Maggiore: a Luino si ricandida il sindaco in carica Enrico Bianchi che, con la sua “Proposta per Luino 2026”, cerca la riconferma con una lista fortemente rinnovata rispetto al consiglio comunale oggi in carica.

Bianchi dovrà vedersela, fra gli altri, con un candidato che proviene da ben due mandati amministrativi consecutivi, cioè Andrea Pellicini, oggi parlamentare, che si propone con una lista ben strutturata, ricca di nomi noti della politica locale, di partito e non (la lista segue quella corrente un po’ poetica e un po’ sognatrice delle precedenti: si chiama “Vento del Verbano”, forse in omaggio a una delle passioni di Pellicini, la vela).

Anche Furio Artoni non è nuovo a esperienze politiche per la città e, lasciatisi alle spalle cinque anni agguerriti sul piano delle proposte, rinnova squadra e nome della lista: “Stati generali del centro-destra”, una compagine d’area.

Marco Massarenti, quarto candidato, si presenta con un gruppo dal sapore marcatamente civico (“La Nostra Luino“) e meno incline a posizioni ideologiche; piuttosto, tra i componenti del suo gruppo figurano diverse professionalità tecnico-specialistiche che si sono raggruppate al termine di un percorso di ascolto.

Ultimo, ma non ultimo, il giovanissimo Paolo Nicastri, sostenuto dalla galassia “Alternativa” – gruppi locali radicati sul territorio, soprattutto nel Luinese e nelle Valli – che chiede il voto per portare in consiglio comunale i colori e le istanze del suo “Luino Alternativo”.

La corsa, da tempo partita, entra nella sua fase più calda.

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