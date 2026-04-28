A maggio alla Bottega di Good Samaritan a Brunello, una festa della mamma da ricordare

La Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, situata in via Santa Maria 20 a Brunello, annuncia le aperture al pubblico per il mese di maggio: saremo presenti tutti i weekend, dalle ore 14.30 alle 18.30, per accogliere amici, curiosi e sostenitori.

In occasione della Festa della Mamma, l’associazione organizza un’iniziativa speciale aperta a tutti: uno shooting fotografico gratuito dedicato a mamme, figli e nonne, in programma sabato 9 a partire dalle ore 14.30. Un’opportunità per vivere un momento autentico insieme e portare a casa un ricordo prezioso nel tempo. Ai partecipanti sarà semplicemente richiesto di posare con alcuni prodotti della bottega, contribuendo così a raccontare, attraverso le immagini, il valore delle storie e dei legami che il progetto sostiene. Per partecipare è necessario prenotare la propria fascia oraria scrivendo al numero 349.5297872.

Da noi troverai tantissime idee regalo perfette per festeggiare la tua mamma: dagli accessori come collane, scialli e borsette, fino a proposte più originali come le creazioni in ceramica, una novità recente e speciale della nostra bottega.

Cosa trovi in Bottega?

La bottega propone una selezione di prodotti artigianali realizzati principalmente da donne vulnerabili in Uganda, coinvolte in progetti di autonomia e valorizzazione del lavoro. Accanto a questi, è possibile trovare articoli provenienti da altre realtà solidali, scelti con attenzione per promuovere un’economia più equa e sostenibile. Ogni acquisto contribuisce concretamente a sostenere percorsi di dignità, indipendenza e crescita.

Per questo mese, la bottega si arricchisce anche di tante novità: ventagli realizzati con colorate stoffe africane, porta occhiali e porta rossetto, eleganti block notes in pelle, borse di equo mercato e scialli dai colori vivaci, perfetti per la stagione primaverile. Una proposta varia e originale, ideale anche per idee regalo significative. Non mancano, inoltre, prodotti alimentari di altissima qualità: i vini de La Casaccia, i cioccolati della casa Don Puglisi di Modica, i biscotti – deliziosi e ormai molto ricercati – della cooperativa milanese Alle Cascine, insieme a numerose referenze Altromercato, marchio ormai ampiamente riconosciuto nel commercio equo. Ampio spazio anche alla cosmetica eco-biologica, con una selezione di maschere, creme viso, creme mani, linee dedicate all’uomo, creme corpo e saponi artigianali dalle fragranze profumate e naturali.

Un’occasione per acquistare prodotti di qualità e, allo stesso tempo, sostenere un progetto concreto di empowerment femminile.

Vi invitiamo a passare a trovarci: ogni acquisto è un gesto concreto che fa la differenza. La Bottega è aperta anche il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00.

È inoltre possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione. Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale. Scrivici per avere maggiori informazioni: goodsamaritanodv@gmail.com.

Visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/ e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.