A Malnate incontro sulla sanità di prossimità e Giornata mondiale della salute

Malnate mette al centro il tema della salute con due eventi pubblici in programma a metà aprile. Si parte giovedì 16 aprile con un incontro di approfondimento sulla sanità di prossimità, per proseguire sabato 18 aprile con una mattinata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale della salute.

Un confronto pubblico sulla sanità del futuro

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 aprile alle 20.45 nella Sala Consiliare di via De Mohr. L’incontro, dal titolo “Sanità di prossimità: il futuro è locale”, rappresenta un momento di confronto aperto ai cittadini sui temi della salute, dei servizi sanitari e delle prospettive del sistema sanitario lombardo.

Ospite della serata sarà Samuele Astuti, consigliere regionale, che interverrà per offrire un quadro aggiornato e stimolare il dialogo con la cittadinanza. L’obiettivo è quello di favorire una riflessione condivisa sull’importanza di un sistema sanitario sempre più vicino ai territori e ai bisogni delle persone.

Sabato in piazza per la Giornata mondiale della salute

Il secondo evento si svolgerà sabato 18 aprile, dalle 9 alle 12, in piazza Mercato, in via San Francesco. In occasione della Giornata mondiale della salute, il Comune organizza una mattinata di iniziative rivolte alla popolazione, con attività dedicate alla prevenzione e all’informazione.

L’appuntamento si realizza con la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, che sarà presente con volontari e operatori per offrire supporto e sensibilizzare sui corretti stili di vita e sull’importanza della salute pubblica.

Salute e comunità: due momenti complementari

I due eventi si inseriscono in un percorso più ampio di attenzione alla salute come bene collettivo. Il Comune invita la popolazione a partecipare a entrambi gli appuntamenti, pensati per coinvolgere e informare la comunità su un tema centrale per la qualità della vita.