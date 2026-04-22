A Malnate la storia dei soldati brasiliani che liberarono l’Italia

Una pagina di storia fondamentale, eppure troppo spesso dimenticata, è tornata a vivere mercoledì 15 aprile nella Sala Consiliare di Malnate. La conferenza dal titolo “Samba, Fucile, Umanità” ha riacceso i riflettori sul ruolo della FEB, la Força Expedicionária Brasileira, in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa ha offerto alla cittadinanza un momento di profonda riflessione storica in vista delle imminenti celebrazioni per il 25 aprile, anniversario della Liberazione.

Il serpente fuma: il coraggio dei “Pracinhas”

Il titolo dell’incontro racchiude l’essenza dei 25.000 soldati brasiliani, soprannominati i “Pracinhas”, che tra il 1944 e il 1945 attraversarono l’oceano per unirsi alla lotta contro l’occupazione nazifascista. Particolarmente suggestiva è la genesi del loro motto, «Il serpente fuma»: prima dell’intervento militare, in Brasile si diceva ironicamente che fosse più facile vedere un cobra fumare la pipa piuttosto che il Paese entrare in guerra. Quei soldati scelsero proprio un cobra che fuma come stemma, smentendo lo scetticismo con il coraggio dimostrato tra Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte, in battaglie storiche come quelle di Monte Castello e Montese.

I relatori e il legame con il territorio

A guidare il pubblico in questo viaggio storico sono stati due relatori d’eccellenza: Mario Pereira e il professor Giuliano Tessera. La testimonianza di Pereira è intrisa di una memoria familiare potente. Suo padre era un soldato della FEB che, finita la guerra, decise di restare in Italia per curare il cimitero dei compagni caduti a Pistoia. Al suo fianco è intervenuto il professor Tessera, docente e cittadino malnatese, che da anni si spende per inserire questa vicenda, spesso assente dai manuali scolastici, nella memoria collettiva della comunità.

Un riconoscimento internazionale in Sala Consiliare

Un momento di particolare emozione è stato segnato dalla consegna di una medaglia dello Stato brasiliano al professor Giuliano Tessera, conferita proprio per la sua instancabile opera di divulgazione. L’onorificenza è stata consegnata ufficialmente dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Malnate, il Luogotenente Domenico Diglio. Un gesto che suggella il legame tra il Brasile e l’Italia, uniti dal sacrificio di quegli uomini che portarono non solo armi e caccia P-47, ma una straordinaria solidarietà verso la popolazione civile.

La memoria resta viva in Biblioteca

L’importanza dell’evento è stata sottolineata anche dai rappresentanti dell’ente locale. «Ricordare il contributo della FEB – il commento dell’Assessorato alla Cultura – significa riconoscere che la libertà è un valore universale che unisce popoli lontani». Per chi volesse approfondire la storia dei soldati brasiliani, Mario Pereira ha donato alcuni testi di ricerca alla Biblioteca Comunale di Malnate, dove sono ora disponibili per la consultazione gratuita.