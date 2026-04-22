A Malpensa in mostra il magazine illustrato di Sea firmato da cinque artisti

In occasione della Milano Design Week 2026, arriva all’aeroporto di Milano Malpensa una mostra che racconta il lato meno visibile dell’aeroporto: le persone, i valori e le idee che ne muovono l’attività.

Dal 21 aprile tutti i passeggeri in partenza dall’area extra-Schengen del Terminal 1 possono visitare “Sea Mag on Display”, esposizione dedicata a Sea Mag, il corporate magazine illustrato ideato dall’azienda per i propri dipendenti e trasformato oggi in un progetto aperto al pubblico.

Per la prima volta Sea – il gestore dell’aeroporto di Malpensa e di quello di Linate – mostra ai passeggeri una parte della propria cultura interna attraverso un linguaggio creativo e immediato: l’illustrazione contemporanea. In mostra le prime cinque edizioni del magazine, ciascuna affidata a un diverso artista: Marta Signori, Giordano Poloni, Marco Brancato, Ludovica Fantetti e Clara Fois. Ogni numero attraverso il linguaggio visivo reinterpreta con uno sguardo originale i valori, i temi identitari e la cultura aziendale di Sea.

Al centro del progetto ci sono le persone, le idee e i valori che animano l’azienda ogni giorno. In un luogo simbolo di transito, mobilità e incontro tra mondi diversi come l’aeroporto, SEA sceglie di rendere visibile ciò che solitamente resta dietro le quinte: la propria identità di comunità fatta di competenze, confronto e crescita condivisa.

«Apriamo oggi una finestra sulla nostra cultura interna, sui valori che orientano il nostro agire, e mostriamo anche all’esterno, alle persone che partono da Malpensa, in una versione inedita, chi c’è dietro il loro viaggio» dice Massimiliano Crespi, Chief People and Supply Officer di SEA Milan Airports. «Lo facciamo attraverso una forma di comunicazione che unisce la parola scritta – e quindi alcuni dei nostri temi identitari – con l’illustrazione grafica di giovani artisti, donne e uomini, ai quali abbiamo chiesto di offrirci una chiave di lettura originale. Un luogo sinonimo di partenze, mobilità e velocità diventa così uno spazio di lettura e di ascolto, a ritmo controllato, capace di favorire pensiero e riflessione. L’aeroporto è anche questo: un’infrastruttura creata da persone per le persone».

Sea Mag nasce dalla volontà di trasformare la comunicazione interna in uno spazio di sperimentazione creativa, dando vita a un prodotto editoriale cartaceo da collezione. Ogni edizione affronta temi centrali per l’azienda, con il contributo diretto delle persone dell’organizzazione, coinvolgendo professionalità ed esperienze differenti. Il risultato è una collana di opere capaci di tradurre concetti complessi in immagini evocative, poetiche e talvolta ironiche.

L’esposizione, con durata fino al 9 giugno, presenta i lavori originali realizzati per le prime cinque uscite del magazine: schizzi, bozzetti, tratti a mano e tavole finali che raccontano il processo creativo dietro ogni numero e dialogano idealmente con il lavoro quotidiano di chi contribuisce alla gestione di un’infrastruttura complessa come quella aeroportuale.