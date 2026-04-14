A Materia è attivo lo sportello del Patronato ACLI
Consulenza e assistenza su pensioni, invalidità, disoccupazione e pratiche previdenziali: servizio attivo ogni lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 nell'hub culturale di Castronno
È attivo a Materia Spazio Libero (in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro di Castronno) lo sportello del Patronato ACLI, un servizio dedicato alla consulenza, assistenza e tutela in ambito previdenziale, assistenziale, lavorativo e sociale.
Lo sportello rappresenta un punto di riferimento per persone, famiglie e lavoratori del territorio ed è operativo ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30, offrendo supporto su un’ampia gamma di pratiche.
In ambito previdenziale è possibile richiedere la verifica della posizione contributiva INPS, la presentazione delle domande di pensione – di vecchiaia, anzianità e reversibilità – e l’accesso ad assegni sociali e maggiorazioni. Il servizio comprende anche supplementi e ricostituzioni di pensione, riscatti, ricongiunzioni e versamenti volontari dei contributi, oltre al controllo e alle variazioni di pensioni già in pagamento e alla verifica di eventuali debiti INPS.
Particolare attenzione è rivolta anche all’assistenza sociale, con supporto per pratiche di invalidità civile, per ciechi e sordomuti, per l’accompagnamento e le provvidenze a favore di persone con disabilità. È inoltre possibile ricevere consulenza sui permessi previsti dalla Legge 104, sulle indennità di disoccupazione, maternità e paternità, così come sull’assistenza in caso di infortuni sul lavoro e per il riconoscimento di malattie professionali.
Materia si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.