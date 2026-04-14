A Materia è attivo lo sportello del Patronato ACLI

È attivo a Materia Spazio Libero (in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro di Castronno) lo sportello del Patronato ACLI, un servizio dedicato alla consulenza, assistenza e tutela in ambito previdenziale, assistenziale, lavorativo e sociale.

Lo sportello rappresenta un punto di riferimento per persone, famiglie e lavoratori del territorio ed è operativo ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30, offrendo supporto su un’ampia gamma di pratiche.

In ambito previdenziale è possibile richiedere la verifica della posizione contributiva INPS, la presentazione delle domande di pensione – di vecchiaia, anzianità e reversibilità – e l’accesso ad assegni sociali e maggiorazioni. Il servizio comprende anche supplementi e ricostituzioni di pensione, riscatti, ricongiunzioni e versamenti volontari dei contributi, oltre al controllo e alle variazioni di pensioni già in pagamento e alla verifica di eventuali debiti INPS.

Particolare attenzione è rivolta anche all’assistenza sociale, con supporto per pratiche di invalidità civile, per ciechi e sordomuti, per l’accompagnamento e le provvidenze a favore di persone con disabilità. È inoltre possibile ricevere consulenza sui permessi previsti dalla Legge 104, sulle indennità di disoccupazione, maternità e paternità, così come sull’assistenza in caso di infortuni sul lavoro e per il riconoscimento di malattie professionali.

Materia si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.