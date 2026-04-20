A Materia il romanzo che fa rivivere la musica e la stagione degli Anni 70

L’atmosfera degli Anni 70 arrivano negli spazi di Materia, la sede spazio-libero di VareseNews a Castronno, per un nuovo appuntamento a tema musica, in programmazione ogni venerdì sera.

La serata di venerdì 24 aprile, con inizio alle 21, vede come protagonista lo scrittore e musicista Gianni Gandini e il suo romanzo intitolato Presto occuperemo il paradiso. Il libro propone una narrazione attraverso i confini temporali: il protagonista Manuel, un giovane esperto di videogiochi, dal mondo contemporaneo delle neuro-simulazioni e del Metaverso direttamente nel cuore delle lotte studentesche e delle radio libere di fine anni Settanta.

L’incontro in via Confalonieri 5 non si limita alla dimensione letteraria ma si trasforma in una performance cross-mediale. L’autore dialogherà con il pubblico alternando la lettura di brani scelti a brevi intermezzi musicali, pensati per restituire le sonorità tipiche dell’epoca. Il palcoscenico di Castronno ospiterà una formazione d’eccezione che vedrà lo stesso Gianni Gandini al piano elettrico, accompagnato dal sassofono di Mauro Cassinari e dalla voce e chitarra di Mauro “Lake” Aimetti, componente degli Emerson, Lake & Palmer Project.