A Materia le voci di Medici Senza Frontiere dalle zone di conflitto
Giovedì 16 aprile alle 21 una serata tra letture, musica e testimonianze per raccontare le emergenze umanitarie e il lavoro degli operatori MSF nei teatri di guerra
Non solo numeri, non solo scenari lontani: le guerre contemporanee attraversano le vite delle persone e interrogano, da vicino, anche chi le osserva a distanza. È da questa consapevolezza che nasce la serata “Conservare l’umanità in tempo di guerra”, in programma giovedì 16 aprile alle 21 a Materia, un appuntamento che porta al centro le voci e le esperienze di Medici Senza Frontiere.
L’iniziativa mette insieme linguaggi diversi per restituire complessità a contesti spesso ridotti a cronaca. L’attrice Betty Colombo darà corpo ai racconti degli operatori MSF, trasformando testimonianze raccolte sul campo in una narrazione capace di restituire tensioni, scelte e contraddizioni del lavoro umanitario in aree di conflitto. Accanto alla parola, la musica di Pierfrancesco Galli, Elena Scrivo e Ilaria Torricelli accompagnerà il pubblico in un percorso che alterna ascolto e riflessione.
Non si tratta però di una semplice restituzione narrativa. Gli interventi di Giuseppe De Mola e il collegamento dal campo con Chiara Lodi offriranno uno sguardo diretto e aggiornato sulle crisi in corso, riportando l’attenzione sulle condizioni operative e sulle sfide quotidiane di chi lavora in contesti segnati dalla violenza e dall’instabilità.
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L’ingresso è gratuito con offerta libera a favore di Medici Senza Frontiere.
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