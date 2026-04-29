A Monteviasco il birdwatching conquista tutti: “Così si riscopre la natura”

Un’escursione tra silenzi, canti e ali spiegate nel cielo. Domenica il borgo di Monteviasco diventa il palcoscenico naturale di un’iniziativa dedicata al birdwatching, organizzata dal Gruppo Amici Monteviasco e dalla LIPU di Varese (qui le iscrizioni) . Dopo un momento di accoglienza, i partecipanti partiranno lungo i sentieri che circondano il paese, accompagnati da guide esperte, per imparare a riconoscere le specie di uccelli che popolano questo angolo incontaminato.

Galleria fotografica Birdwatching: nel silenzio di Monteviasco per scoprire la meraviglia della natura 4 di 5

Tra pinete e spazi aperti sarà possibile ascoltare i richiami, osservare con il binocolo i rapaci in volo e scoprire le loro tracce. Un’esperienza immersiva pensata per appassionati, famiglie e curiosi, resa ancora più accessibile dalla riapertura della funivia che conduce al borgo. L’iniziativa non è solo un’occasione di svago, ma anche un modo per avvicinare le persone alla tutela della biodiversità, imparando a conoscere e rispettare un patrimonio naturale spesso poco osservato. Ne parliamo con Giordano Colombo della LIPU Varese.

In che cosa consisterà l’iniziativa di domenica?

«Dopo un caffè di benvenuto, alle 10:45 si partirà con la guida della LIPU di Varese alla ricerca degli uccelli che vivono attorno al borgo di Monteviasco. Percorrendo un sentiero tra campi aperti e pinete, si ascolteranno i canti per riconoscere le diverse specie. Scrutando tra le valli, con l’aiuto del binocolo, si potranno osservare i rapaci in volo. Lungo il percorso saranno visibili anche i segni lasciati sui tronchi dalle diverse specie di picchi che si alimentano di larve. L’uscita sarà arricchita da informazioni e curiosità sull’avifauna locale. Al rientro i partecipanti saranno accolti con un rinfresco e potranno visitare la mostra di disegni naturalistici allestita presso l’ex asilo del paese».

Quali sono le specie che si potranno ammirare a Monteviasco?

«Nel borgo si potranno osservare rondone comune, rondine montana, codirosso spazzacamino e sordone. Appena fuori si incontrano diverse specie di cincie, come cinciallegra, cinciarella, cincia mora e cincia dal ciuffo, oltre ad altri passeriformi come capinera, rampichino e picchio muratore. Tra i picchi sono presenti il picchio rosso maggiore, il picchio verde e il più grande picchio nero (foto qui sopra). Tra i rapaci si potranno avvistare poiana, gheppio e sparviere e, con un po’ di fortuna, anche l’aquila reale».

Perché proprio a Monteviasco? È la prima iniziativa di questo tipo da quando c’è la funivia?

«Per la sua particolare ubicazione, non raggiungibile in auto, e per i boschi vetusti che lo circondano, Monteviasco rappresenta un ambiente ideale per la presenza e la nidificazione degli uccelli. L’iniziativa si inserisce bene tra le numerose proposte dell’associazione Amici di Monteviasco. Sì, è la prima di questo tipo dopo la riapertura della funivia: ora l’accesso al borgo è più agevole e permette a un numero maggiore di persone di partecipare».

Che cosa chiedono di solito le persone che partecipano a queste attività?

«I partecipanti chiedono spesso informazioni sulle specie che vedono nei propri giardini e consigli su come comportarsi se trovano uccellini a terra in difficoltà. Sono molto curiosi anche riguardo ai canti e alle abitudini degli uccelli osservati durante la passeggiata. I bambini, in particolare, sono sempre i più curiosi, ma anche molto informati».

Chi è il birdwatcher tipo?

«È una persona comune, di qualsiasi età, amante della natura e spesso attenta ai temi ambientali. È appassionata di avifauna, si informa e impara a riconoscere le specie con l’uso del binocolo e talvolta è iscritta ad associazioni del settore. Il birdwatching è una passione rilassante e salutare, praticabile ovunque: in città, al mare, in montagna o in campagna».

Quanto è diffusa l’osservazione degli uccelli in provincia di Varese?

«In provincia di Varese la sola LIPU conta quasi mille soci. Considerando anche le altre associazioni locali e i fotografi naturalisti, si tratta di una passione piuttosto diffusa sul territorio».

Un aneddoto particolare da raccontare?

«Rimane sempre un bel ricordo di queste esperienze. Nei giorni successivi, spesso le persone mi scrivono dicendo che, dopo un’uscita o un corso di birdwatching, iniziano a notare e ascoltare tanti uccelli a cui prima non facevano caso. Se le persone imparano ad apprezzare la natura che le circonda, saranno anche più motivate a proteggerla».