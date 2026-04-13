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A Monvalle Ersilio Mattioni presenta il libro sulla corruzione elettorale politico-mafiosa in Lombardia

Venerdì 24 aprile alle 21 la sala consiliare del Comune di Monvalle ospiterà la presentazione del libro "La corruzione elettorale politico-mafiosa in Lombardia" di Ersilio Mattioni. L'iniziativa è organizzata dalla biblioteca comunale

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Venerdì 24 aprile alle 21 la sala consiliare del Comune di Monvalle ospiterà la presentazione del libro “La corruzione elettorale politico-mafiosa in Lombardia” di Ersilio Mattioni. L’iniziativa è organizzata dalla biblioteca comunale.

Mattioni, laureato in filosofia, è giornalista professionista, scrittore e docente. Dirige il periodico “Libera Stampa l’Altomilanese” e collabora con “Il Fatto Quotidiano” e il mensile d’inchiesta “FQ Millennium”. Ha firmato quattro volumi della collana “Mafie. Storia della criminalità organizzata” edita da Rcs-Corriere della Sera, tra cui “La corruzione elettorale politico-mafiosa in Lombardia”, “La strage di Duisburg”, “Area 51: la grande inchiesta sulla droga” e “Valle d’Aosta, crocevia della ‘ndrangheta”. Si occupa di mafie al Nord da 15 anni.

Il libro affronta il tema del potere di un popolo informato e passivo in relazione alla democrazia, analizzando i meccanismi di infiltrazione mafiosa e corruzione nel tessuto politico ed elettorale lombardo.

L’incontro è aperto al pubblico.

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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