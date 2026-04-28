A Monvalle l’antico forno comunitario rinasce grazie ai volontari
Appuntamento sabato 16 maggio al parco delle Case Nuove per l'inaugurazione della struttura completamente rinnovata
Monvalle si prepara a riaccendere un pezzo importante della propria storia. Sabato 16 maggio alle 16:30, al parco delle Case Nuove in via Mazzini 2, ci sarà l’inaugurazione dello storico forno comunitario, completamente rinnovato. Un’iniziativa che segna la rinascita di uno spazio legato alla memoria del paese, resa possibile grazie all’impegno dei volontari.
La struttura sarà dedicata alla memoria di Romano Rocca. Scomparso nel 2014, Rocca è stato un volontario attivo e instancabile per la Pro Loco di Monvalle e per tutto il paese, lasciando un segno profondo attraverso il suo spirito di servizio. «Romano – ricordano il presidente della Pro Loco Luca Rossi, il presidente onorario Rodolfo Venturoli e tutto il direttivo – ha creduto profondamente in questo progetto, e intitolargli il forno è il nostro modo per ringraziarlo del suo esempio e del suo spirito di servizio».
Il progetto di ristrutturazione è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e al sostegno economico dell’azienda Masterpack. La Pro Loco invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia d’inaugurazione del forno, per vivere insieme i ricordi del passato e celebrare la nascita di un nuovo luogo dedicato alla comunità.
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