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A Porto Ceresio tre giorni di esercitazione di protezione civile con il Nucleo Mobile di Pronto Intervento

Previsto l’allestimento di un campo base autosufficiente per 60 persone. Coinvolti volontari e studenti in un’attività pratica per migliorare il coordinamento e la capacità di risposta del sistema di protezione civile

Porto Ceresio - Campo nucleo mobile pronto intervento

Tre giorni di esercitazioni per testare sul campo la capacità di risposta alle emergenze. E’ iniziata oggi e proseguirà fino a domenica 12 aprile a Porto Ceresio la “Prova di soccorso Ceresio 2026”, iniziativa organizzata dal Nucleo Mobile di Pronto Intervento (NMPI), realtà di volontariato impegnata nel sistema di Protezione civile.

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A Porto Ceresio il campo prova del Nucleo Mobile di Pronto Intervento 4 di 5
Porto Ceresio - Campo nucleo mobile pronto intervento
Porto Ceresio - Campo nucleo mobile pronto intervento
Porto Ceresio - Campo nucleo mobile pronto intervento
Porto Ceresio - Campo nucleo mobile pronto intervento

L’evento, giunto alla seconda edizione consecutiva, punta a simulare scenari di rischio idrogeologico sempre più frequenti anche sul territorio varesino, mettendo alla prova mezzi, uomini e organizzazione.

Un campo base operativo

Durante le esercitazioni verrà allestito un campo base autosufficiente in grado di ospitare fino a 60 soccorritori. La struttura comprenderà alloggi, tenda mensa, cucina mobile e un posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni.

Le attività si svolgeranno anche in orario notturno, proprio per rendere le simulazioni il più possibile realistiche e vicine alle condizioni di una vera emergenza.

Formazione sul campo e coinvolgimento dei giovani

All’iniziativa prenderanno parte anche studenti del liceo Ferraris di Varese e dell’Isis Geymonat di Tradate, coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Un’occasione per avvicinare i giovani al mondo della Protezione civile e alla gestione delle emergenze.

Le esercitazioni prevedono anche l’utilizzo di attrezzature specifiche per affrontare allagamenti e situazioni legate a eventi meteo estremi, come sistemi per aspirare l’acqua dalle abitazioni.

Rispondere a un territorio fragile

Negli ultimi anni la provincia di Varese e in particolare la Valceresio sono state colpite da eventi meteorologici intensi. Da qui la necessità di rafforzare la formazione pratica dei volontari, chiamati a intervenire a supporto delle amministrazioni locali.

L’obiettivo è migliorare il coordinamento, la capacità di risposta e l’autonomia operativa delle squadre in scenari complessi.

Alle attività parteciperanno anche i sindaci dei Comuni coinvolti, tra cui Porto Ceresio, Besano e Bisuschio, in qualità di autorità di Protezione civile. La loro presenza servirà a verificare l’efficacia delle operazioni e delle strutture messe in campo.

Per tutta la durata dell’evento, l’area del piazzale Ottorino Pozzi sarà interessata da modifiche alla viabilità con divieto di sosta.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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