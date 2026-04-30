A Radio Materia i rappresentanti dei Licei dei Tigli di Gallarate: “Non è una scuola per deboli di cuore”

I quattro rappresentanti degli studenti del Liceo Viale dei Tigli di Gallarate sono stati ospiti di “Che scuola fai”, la trasmissione di Radio Materia dedicata alle scuole superiori del territorio.

Giulia Giuffrida, Alessandro Picano, Lorenzo Eboli e Sofia Castiglioni hanno raccontato la loro scuola a 360 gradi: dall’offerta formativa alle tradizioni goliardiche, passando per i grandi ex e le battaglie quotidiane contro l’inflazione del bar scolastico.

LVT: un’identità precisa

Il Liceo Viale dei Tigli — per tutti semplicemente LVT, come campeggia sulle felpe e sul sito della scuola — prende il nome dal lungo viale alberato su cui si affaccia, in uno dei quartieri più belli di Gallarate. Un’identità riconoscibile, costruita negli anni su una reputazione di serietà e impegno. «È una scuola in cui si sa che bisogna studiare», ha spiegato Lorenzo Eboli, «ma è anche una scuola che ti lascia molto». Gli fa eco Sofia Castiglioni: «Non è una scuola per i deboli di cuore. Dà tanto, ma pretende tanto».

Un’offerta formativa più ampia di quanto si pensi

Molti associano l’LVT solo al liceo scientifico, che resta l’indirizzo più frequentato, ma l’offerta è decisamente più articolata: classico, scientifico tradizionale, scienze applicate, liceo economico sociale e liceo del Made in Italy. Il classico, dato spesso in declino, sta invece registrando un’inversione di tendenza con l’apertura di una seconda classe. Anche il liceo delle scienze applicate è in forte crescita e destinato a superare presto gli altri indirizzi per numero di iscritti.

A completare il quadro, una ricca offerta extracurricolare che comprende il corso Debate: Sofia ha partecipato alla finale nazionale affrontando temi come la teologia della liberazione e un’ipotetica invasione aliena, il concorso di filosofia “Romane Disputationes”, con tanto di convegno finale a Bologna, la curvatura biomedica : «Per ogni interesse c’è qualcosa», ha sintetizzato Sofia.

I grandi ex: olimpionici, calciatori e paralimpici

Quando si parla di ex studenti illustri, l’LVT non ha da invidiare nessuno. I rappresentanti hanno citato Marco Parolo, centrocampista della Lazio e della nazionale italiana, Vittoria Fontana, atleta olimpica di atletica leggera, e Daniele Cassioli, atleta paralimpico.

Tradizioni goliardiche: dai pandori alle scale centrali

La vita scolastica all’LVT non è solo studio. Prima di Natale gli studenti organizzano una grande assemblea con giochi da tavola, postazioni musicali e DJ set, accompagnata dal Natalent, il talent show interno in cui si sfidano studenti, professori e perfino il collaboratore scolastico che quest’anno ha estratto una fisarmonica. Il vincitore di questa edizione, Andrea Merlo, ha eseguito la Fantasia Improvviso di Chopin.

Ma la tradizione più sentita riguarda le scale d’ingresso. La scuola ne ha tre affiancate: le due laterali sono consumate dall’uso, quella centrale è praticamente intatta. Per scaramanzia, nessuno studente la percorre durante il percorso scolastico. L’unica eccezione è concessa ai maturandi, che la attraversano dopo aver sostenuto l’esame. «Il primo compito dei rappresentanti è salvare gli studenti nuovi – ha raccontato tra le risate Lorenzo – prima che qualche ignara matricola ci metta piede».

Completano il folklore scolastico una pagina Instagram anonima di meme sull’LVT — i cui autori restano un mistero fino alla fine dell’anno — e un orto botanico aperto, per ragioni mai del tutto chiarite, solo due volte l’anno.

Cosa chiedono i rappresentanti

I quattro studenti hanno chiuso la trasmissione con qualche richiesta pratica. In cima alla lista, un appello accorato: riportare i panini con la cotoletta a due euro. L’inflazione ha colpito anche il bar scolastico, e i rappresentanti non hanno potuto fare nulla. Più concretamente, hanno promesso agli elettori chiarezza sui processi burocratici interni (soprattutto riguardo alle gite) e assemblee di qualità: a maggio è in programma un incontro sul tema aerospaziale con un docente universitario e rappresentanti del cluster aerospaziale lombardo. Giulia Giuffrida, l’unica quinta del gruppo, si appresta intanto ad affrontare la maturità con un obiettivo chiaro: iscriversi a ingegneria.