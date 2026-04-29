A Radio Missione Francescana si parla di trapianto di rene

Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 1 maggio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Andrea Ambrosini, direttore della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi. Titolo della trasmissione “Trapianto di rene: una giusta informazione “ . Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 3 maggio 2026 alle ore 16.00.

La frequenza della “radio missione francescana ” è

94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.

91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.

88,5 in Valceresio.

90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.

91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.

89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola

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Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266

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