A Radio Missione Francescana si parla di trapianto di rene
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana - Medicina venerdì 1 maggio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Andrea Ambrosini, direttore della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 1 maggio 2026 alle ore 11.10 è il dottor Andrea Ambrosini, direttore della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi. Titolo della trasmissione “Trapianto di rene: una giusta informazione “ . Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 3 maggio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è
94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
88,5 in Valceresio.
90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
http://www.rmf.it/frequenze.htm
o in streaming via internet in tutto il
mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
PER MESSAGGI, RICHIESTE, DOMANDE E CURIOSITA’ scrivere su WhatsApp al N. 351 4518084. Le domande saranno lette in diretta durante la settimana.
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