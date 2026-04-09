A Saronno è tutto pronto per la StraMatteotti, una domenica tra sport, spettacoli e street food

A Saronno è tempo di StraMatteotti, una delle manifestazioni più partecipate e apprezzate della città. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, con partenza da via Amendola e piazza Matteotti, per una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità.

Organizzata dall’associazione Il Gabbiano Odv con il patrocinio del Comune di Saronno, la corsa è diventata negli anni un evento simbolo per il territorio, capace di coinvolgere famiglie, sportivi e semplici appassionati. La manifestazione è aperta anche agli amanti degli animali, che possono portare con sè il proprio cane.

Il programma prenderà il via alle 9.30 con il riscaldamento guidato dalla dottoressa in scienze motorie Lilla Nigro. Alle 10 è prevista la partenza della camminata non competitiva, che vedrà come sempre una grande partecipazione lungo le vie del quartiere Matteotti.

A seguire, spazio ai momenti più attesi della giornata: alle 11.30 si terranno le premiazioni e l’estrazione dei premi, mentre dalle 12 il programma proseguirà con una serie di esibizioni e attività pensate per coinvolgere tutte le età.

La StraMatteotti si conferma anche quest’anno una vera festa. In programma anche l’esibizione della scuola di danza “Vivere Ballando”, seguita dalle attività dedicate ai più piccoli con “Movero Kids” e dallo spettacolo di giocoleria con “Daniela Calza Matta”.

Durante tutta la mattinata saranno inoltre organizzate prove di tennis a cura dello Sporting Saronno.

Dopo la camminata ci sarà la ossinilità di pranzare insieme con molte specialità. E’ consigliata la prenotazione al momento dell’iscrizione alla StraMatteotti.

Le iscrizioni potranno essere fatte domenica prima della partenza, oppure giovedì 9 e venerdì 10 aprile alla scuola San Giovanni Bosco (via Albertario) dalle 15.30 alle 16.30 e sabato 11 aprile dalle 15 alle 19 in piazza Libertà e dalle 17.30 alle 19 in via Torricelli.