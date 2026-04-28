A Saronno nuove regole per i centri estivi comunali: regia unica, sconti e contributi fino a 400 euro

Il Comune di Saronno ha ridefinito l’organizzazione dei centri estivi 2026, introducendo un modello coordinato e nuove misure di sostegno per le famiglie. L’amministrazione ha approvato le modalità operative e i requisiti per accedere ai contributi economici, puntando su un sistema più omogeneo e inclusivo.

Un coordinamento unico dai 3 ai 14 anni

La principale novità riguarda l’introduzione di una regia unitaria per tutte le fasce d’età, dai 3 ai 14 anni. Un modello sviluppato anche in collaborazione con l’Istituzione comunale Monsignor Zerbi, con l’obiettivo di garantire continuità educativa e semplificare la gestione per le famiglie.

L’organizzazione sarà quindi omogenea, con l’estensione del servizio di pre e post-centro a tutte le età e una maggiore flessibilità nella frequenza.

Sconti per i fratelli e contributi

Tra le novità introdotte anche una misura attesa da molte famiglie: lo sconto “fratelli” sarà applicabile anche nel caso in cui i figli frequentino centri estivi di fasce d’età diverse, come infanzia e primaria.

Il Comune ha previsto fondi dedicati per sostenere l’accesso ai servizi. In particolare, sono previsti contributi fino a 400 euro per minore per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro.

A questi si aggiunge uno stanziamento di 14mila euro destinato all’inclusione, per coprire i costi dell’assistenza educativa specialistica. Il contributo sarà valido anche per la partecipazione a centri estivi su tutto il territorio nazionale.

Sedi e calendario

I centri estivi comunali saranno attivi nel mese di luglio in tre sedi: le scuole Don Marzorati, Monte Santo e Damiano Chiesa. Sarà possibile iscriversi con formula settimanale, per garantire la massima flessibilità.

Le modalità di iscrizione e di richiesta dei contributi saranno disponibili a breve sul sito del Comune.