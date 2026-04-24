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Busto Arsizio/Altomilanese

“A scuola di api” alla Bianca Garavaglia di Busto Arsizio: i bambini scoprono il mondo dell’alveare

Un progetto dedicato ai più piccoli per avvicinarli al mondo dell’apicoltura e sensibilizzarli sull’importanza delle api per l’equilibrio dell’ecosistema e la tutela della biodiversità

Generico 20 Apr 2026

I bambini della scuola dell’infanzia “Bianca Garavaglia” di Busto Arsizio protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta delle api e del loro mondo. Venerdì 24 aprile, nell’ambito del progetto Green dell’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi”, i piccoli alunni hanno ricevuto un dono simbolico ma significativo: un vasetto di miele, conclusione di un percorso educativo all’insegna della biodiversità.

L’iniziativa “A scuola di api” è stata organizzata in collaborazione con Apicoltura Baschirotto con l’obiettivo di avvicinare i bambini al tema della tutela ambientale e al ruolo fondamentale degli insetti impollinatori.

Durante l’incontro, i bambini hanno imparato il funzionamento di un alveare, con un’arnia in legno e tutti i suoi elementi: dal melario ai telai. Un modo concreto per scoprire da vicino un sistema complesso e perfettamente organizzato.

Non è mancata anche la parte pratica: i piccoli hanno imparato come si indossa una tuta da apicoltore e quali strumenti si utilizzano per osservare in sicurezza un alveare. Un’esperienza che ha suscitato curiosità e coinvolgimento.

Il progetto è stato ideato per stimolare l’interesse e la creatività dei bambini attraverso il mondo dell’apicoltura. Dalla manipolazione di materiali come cera e legno fino alla comprensione dei meccanismi biologici che regolano la vita delle api, ogni attività ha contribuito a trasmettere il valore del rispetto per l’ambiente.

Fondamentale il messaggio legato all’importanza delle api nell’ecosistema e al loro contributo per il futuro del pianeta.

A concludere una giornata piena di divertimento e cose nuove da imparare, una nota di dolcezza: con la degustazione di diverse tipologie di miele italiano, tra cui acacia e millefiori.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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