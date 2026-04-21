A scuola di Paralimpiadi alla media Dante con gli atleti azzurri di Para Ice Hockey

Dalla nascita delle mascotte Tina e Milo al brainstorming sulla disabilità, grandi emozioni e profonde riflessioni hanno coinvolto gli studenti delle classi seconde della media Dante (IC Varese5), che lo scorso 10 aprile hanno incontrato in aula magna gli atleti paralimpici Alessandro Andreoni e Gabriele Lanza, campioni della nazionale italiana di Para Ice Hockey.

A catalizzare l’attenzione dei ragazzi è stata sicuramente la partecipazione dei due atleti ai Giochi di Milano Cortina 2026, spaziando tra esperienze dirette e riferimenti storici: la nascita delle Paralimpiadi, la storia della manifestazione e anche una panoramica degli sport paralimpici.

Gli atleti hanno poi raccontato della propria attiva partecipazione al comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, collaborando alla logistica e anche alla parte di comunicazione e design che ha dato vita agli ermellini mascotte, Tina e Milo.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi importanti come il significato di disabilità, visto non come un limite ma come una condizione da conoscere e comprendere. Gli atleti hanno invitato i ragazzi a superare stereotipi e pregiudizi, spiegando cosa significhi davvero essere un atleta: non solo competere, ma impegnarsi in modo sistematico per migliorare sé stessi.

Da qui il racconto di ore di duro di allenamento al Palaghiaccio, le difficoltà affrontate nel quotidiano e la determinazione necessaria per raggiungere gli obiettivi, sottolineando come i risultati siano frutto di impegno continuo e passione parole che per tutto il tempo hanno rappresentato il fulcro dell’intero incontro.

Ampio spazio è stato dato anche a concetti fondamentali come sacrificio, costanza, passione e impegno.

Tutti valori che gli alunni hanno saputo associare alla figura dell’atleta guidati, sapientemente, in un brainstorming serrato e al contempo stimolante.

Curiosi e attenti, i ragazzi hanno chiesto cosa spinga un atleta a non arrendersi, come si affrontino i momenti di sconforto e quali siano le emozioni più forti vissute, sia durante le gare, sia nella vita privata.

Le risposte, sincere e coinvolgenti, hanno offerto spunti di riflessione importanti, incoraggiando gli studenti a credere in sé stessi e nelle proprie capacità.

L’incontro si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione da ambo le parti, lasciando un messaggio chiaro e, nei partecipanti tutti, la certezza che ogni obiettivo può essere raggiunto con impegno, determinazione e fiducia.

Preside, insegnanti e alunni hanno ringraziato gli atleti e si augurano di poter avere di nuovo l’occasione di un confronto con Andreoni e Lanza.