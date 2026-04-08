Varese News

Saronno/Tradate

A Solaro aperto il bando per 55 orti comunali in assegnazione: domande entro il 7 maggio

Pubblicato il bando per la graduatoria quinquennale degli orti urbani di via Leonardo Da Vinci. La graduatoria terrà conto di età, residenza e situazione familiare

Generico 06 Apr 2026

A Solaro si aprono le candidature per l’assegnazione degli orti comunali di via Leonardo da Vinci. Il Comune ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria valida dal 2026 al 2031.

Il bando prevede la concessione in uso temporaneo degli orti per un periodo quinquennale. In totale sono disponibili 55 appezzamenti, di dimensioni variabili tra 118 e 214 metri quadrati, tutti delimitati e dotati di una casetta per il ricovero degli attrezzi.

I criteri di assegnazione e i requisiti di partecipazione sono definiti nel regolamento comunale degli orti urbani, consultabile sul sito del Comune.

È previsto un diritto di prelazione per i precedenti assegnatari, oltre a punteggi legati all’età dei richiedenti, alla composizione del nucleo familiare e alla residenza. In caso di parità di punteggio, sarà determinante l’ordine di presentazione della domanda.

Le richieste devono essere presentate entro le ore 12 del 7 maggio. È possibile consegnarle a mano all’ufficio Urp negli orari di apertura oppure inviarle via email o posta elettronica certificata.

Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.

Foto di jf-gabnor da Pixabay

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 08 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.