A Solaro aperto il bando per 55 orti comunali in assegnazione: domande entro il 7 maggio

A Solaro si aprono le candidature per l’assegnazione degli orti comunali di via Leonardo da Vinci. Il Comune ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria valida dal 2026 al 2031.

Il bando prevede la concessione in uso temporaneo degli orti per un periodo quinquennale. In totale sono disponibili 55 appezzamenti, di dimensioni variabili tra 118 e 214 metri quadrati, tutti delimitati e dotati di una casetta per il ricovero degli attrezzi.

I criteri di assegnazione e i requisiti di partecipazione sono definiti nel regolamento comunale degli orti urbani, consultabile sul sito del Comune.

È previsto un diritto di prelazione per i precedenti assegnatari, oltre a punteggi legati all’età dei richiedenti, alla composizione del nucleo familiare e alla residenza. In caso di parità di punteggio, sarà determinante l’ordine di presentazione della domanda.

Le richieste devono essere presentate entro le ore 12 del 7 maggio. È possibile consegnarle a mano all’ufficio Urp negli orari di apertura oppure inviarle via email o posta elettronica certificata.

Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.

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