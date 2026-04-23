A Solaro la memoria della strage di Capaci: Brizio Montinaro ospite del Festival della Legalità

La prima edizione del Festival della Legalità organizzato dal Comune di Solaro prosegue nel fine settimana con un momento di riflessione civile e memoria storica.

Venerdì 24 aprile alle 21, al Polo di Comunità Regina Elena si terrà l’incontro-testimonianza con Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, il poliziotto e caposcorta di Giovanni Falcone che perse la vita nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. La presenza di Brizio Montinaro a Solaro non è solo un atto di memoria familiare, ma un impegno pubblico per trasmettere alle nuove generazioni i valori di responsabilità e impegno civico che hanno caratterizzato l’esistenza di suo fratello.

L’iniziativa si inserisce in un ciclo di appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Solaro. L’obiettivo della rassegna è quello di trasformare concetti astratti in pratiche quotidiane, portando i cittadini a confrontarsi con storie di vita vissuta che hanno segnato la storia d’Italia. L’incontro con Montinaro rappresenta uno dei punti cardine di questo percorso, offrendo uno sguardo intimo su una delle ferite più profonde della Repubblica.

«Brizio Montinaro si dedica attivamente alla memoria del fratello, partecipando a incontri sulla legalità e sostenendo la ricerca della verità completa sugli assassini di mafia – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Solaro Francesca Tramarin – Di questo si parlerà durante la serata del Polo di Comunità Regina Elena, con l’intenzione di proseguire nel percorso di sensibilizzazione sulla lotta quotidiana alla criminalità organizzata sostenuto quest’anno con il Festival della Legalità».

L’evento, inteso come un vero e proprio “momento d’incontro”, mira a creare un dialogo aperto tra l’ospite e il pubblico. Attraverso il racconto delle vicende legate alla scorta di Falcone e alle conseguenze di quel tragico attentato, si cercherà di stimolare una consapevolezza critica sul tema della criminalità organizzata e sull’importanza della vigilanza democratica nelle comunità locali.

L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare numerosa.

(foto da Wikipedia)